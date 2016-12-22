Без Яровой и популизма: самые активные депутаты Госдумы

Эксперты Института социально-экономических и политических исследований назвали самых активных депутатов Госдумы, проанализировав их работу во время прошедшей осенней сессии. В топ-50 12 новичков, первое место — у председателя комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, который занимался почти всеми социально значимыми проектами. Сдала позиции Ирина Яровая, опустившись с четвертого на 22-е место.
Топ-10 самых активных депутатов Госдумы — в обзоре РБК.
Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству
Фракция: «Единая Россия»
Статистика: восемь внесенных новых законопроектов, десять результативных в осеннюю сессию (все приняты в целом)
Основной вклад: социально значимые темы — семейное право (3 законопроекта), защита прав туристов и пассажиров (2), жилищные права (1), антитеррор (1), зоозащита (1), избирательная реформа (1), геополитика (1), отраслевой лоббизм по развитию нотариата (4 законопроекта) и др.
Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам
Фракция: «Единая Россия»
Статистика: два внесенных новых законопроекта и семь результативных в осеннюю сессию (один принят в первом чтении и шесть — в целом)
Основной вклад: поддержка бизнеса и упрощение налогового контроля для бизнеса (4 законопроекта), развитие Арбитражно-процессуального кодекса (1), парламентский контроль (1), поддержка меценатства (2).
Заместитель председателя комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству
Фракция: «Единая Россия»
Статистика: пять внесенных новых законопроектов и пять результативных в осеннюю сессию (один принят в первом чтении и четыре — в целом)
Основной вклад: расселение аварийного жилья и защита жилищных прав граждан (4), благоустройство территорий (2), развитие местного самоуправления и поддержка местных бюджетов (1) и др.
Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству
Фракция: «Единая Россия»
Статистика: девять внесенных новых законопроектов и семь результативных в осеннюю сессию (два отозвано автором, пять принято в первом чтении и два — в целом)
Основной вклад: расселение аварийного жилья, капремонт и жилищные права (5), благоустройство территорий (2), налоговое администрирование (2), расширение полномочий регионов и развитие МСУ (2), дорожное движение (1).
Председатель партии «Справедливая Россия»
Фракция: «Справедливая Россия»
Статистика: 26 внесенных новых законопроектов и 14 результативных в осеннюю сессию (четыре возвращено или отозвано, шесть отклонено, один принят в первом чтении и три — в целом)
Основной вклад: жилищное самоуправление, жилищная безопасность и защита жилищных и имущественных прав граждан (8 законопроектов), социальная поддержка и пенсионные права (8), права автомобилистов (3), защита заемщиков и вкладчиков (2), депутатский статус и парламентский контроль (2), поддержка самозанятых и экономическая политика (2), конституционная реформа (1), демография (1), зоозащита (1).
Заместитель председателя ЦК КПРФ, председатель комитета Государственной думы по аграрным вопросам
Фракция: КПРФ
Статистика: пять внесенных новых законопроектов и пять результативных в осеннюю сессию (три отклонено, два принято в целом)
Основной вклад: поддержка АПК и села (4 законопроекта), экономическая и ценовая политика (2), социальная поддержка (1), государственные праздники (1).
Председатель совета Ассоциации банков России, глава комитета Госдумы по финансовому рынку
Фракция: «Справедливая Россия»
Статистика: десять внесенных новых законопроектов и 13 результативных в осеннюю сессию (два отклонено, девять принято в первом чтении и два — в целом)
Основной вклад: защита прав заемщиков и вкладчиков (5), отраслевой лоббизм для развития банковского и финансового рынка (4), защита дольщиков (2), поддержка бизнеса (2), корпоративное право (4).
Фракция: «Единая Россия»
Статистика: три внесенных новых законопроекта и четыре результативных в осеннюю сессию (все приняты в целом)
Основной вклад: поддержка бизнеса и упрощение налогового контроля (3), парламентский контроль (1), поддержка АПК (1), отраслевой и региональный лоббизм (1), патриотизм (1).
Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам
Фракция: «Единая Россия»
Статистика: один внесенный новый законопроект и четыре результативных в осеннюю сессию (все приняты в целом)
Основной вклад: поддержка бизнеса и упрощение налогового контроля (3), парламентский контроль (1), поддержка АПК (1).
Первый заместитель председателя комитета ГД по финансовому рынку
Фракция: «Единая Россия»
Статистика: пять результативных в осеннюю сессию (один принят в первом чтении и четыре — в целом)
Основной вклад: поддержка бизнеса (2), поддержка АПК (1), парламентский контроль (1), право на оружие (1).