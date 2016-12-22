Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,99 56,39 EUR Нал. 69,63 68,92 USD Бирж. 56,62 +0,13 EUR Бирж. 69,26 +0,10 USD ЦБ. 56,39 +0,03 EUR ЦБ. 69,02 +0,21 EUR/USD 1,22 -0,00 BTC/USD Бирж. 10514,35 -882,50 MOEX 2253,25 -0,21% RTS 1253,44 -0,61% Brent 68,62 -1,01% DJIA 25792,86 -0,04% Nasdaq 7223,69 -0,51% FTSE 7740,50 -0,20%
Без Яровой и популизма: самые активные депутаты Госдумы
Лента новостей
СК не нашел подтверждений подмены мочи и употребления «Дюшеса» в Сочи 14:00, Общество Эксперты назвали вузы-рекордсмены по защите «фальшивых» диссертаций 13:53, Общество В Кремле заявили об отсутствии позиции по легализации ЧВК 13:51, Политика Хватит болтать: почему компании запрещают совещания 13:50, Свое дело На Гайдаровском форуме Чубайсу в лицо бросили листовки 13:46, Экономика Кремль рассказал о способности Путина «дать фору многим» по здоровью 13:45, Политика Без раздражения: как big data помогает рекламе попасть в цель 13:40, РБК и МегаФон Google ужесточил правила монетизации каналов на YouTube 13:39, Технологии и медиа Глава Минфина назвал сроки проведения новой амнистии капиталов 13:24, Экономика Из шахты АЛРОСА в Якутии эвакуировали горняков из-за отключения света 13:24, Общество «Касперский» обнаружил самый продвинутый троян под Android 13:24, Технологии и медиа Оргкомитет ЧМ-2018 назвал сумму расходов на инфраструктуру 13:17, Экономика Тренер сборной Норвегии допустил участие Бьорндалена в Олимпиаде 13:12, Спорт Правительство Чехии ушло в отставку 13:10, Политика Без Яровой и популизма: самые активные депутаты Госдумы 13:03, Фотогалерея  Генетические тесты: как это работает и когда они нужны 13:03, Спецпроект РБК PINK Греф рассказал о «получающих все» победителях в цифровой экономике 13:02, Экономика Напавшим на школу в Перми подросткам предъявили обвинение 12:50, Общество Умер режиссер и сценарист «Полицейской академии» 12:44, Общество Жизнь с синдромом Дауна: о социальной интеграции​ и трудоустройстве 12:36, Партнерский материал 15-летняя украинская теннисистка вышла в третий круг Australian Open 12:35, Спорт ЦИК ответила на заявление «Голоса» о предвыборной агитации на телевидении 12:24, Политика Греф на фоне падения биткоина призвал власти не запрещать криптовалюты 12:24, Финансы Пограничники не пустили телеведущую Ираду Зейналову в Молдавию 12:17, Общество ФСБ задержала бывшего главу службы безопасности Бориса Березовского 12:14, Общество Комитет защиты журналистов призвал отказаться от закона о СМИ-иноагентах 12:12, Политика Явлинский собрал подписи для выдвижения в президенты 12:02, Политика Протестовавшего декана Тимирязевки сменили на селекционера брюквы 12:01, Общество
Без Яровой и популизма: самые активные депутаты Госдумы
Общество, 13:03
0
Без Яровой и популизма: самые активные депутаты Госдумы

Эксперты Института социально-экономических и политических исследований назвали самых активных депутатов Госдумы, проанализировав их работу во время прошедшей осенней сессии. В топ-50 12 новичков, первое место — у председателя комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, который занимался почти всеми социально значимыми проектами. Сдала позиции Ирина Яровая, опустившись с четвертого на 22-е место.

​Топ-10 самых активных депутатов Госдумы — в обзоре РБК.

Павел Крашенинников
Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству

Фракция: «Единая Россия»

Статистика: восемь внесенных новых законопроектов, десять результативных в осеннюю сессию (все приняты в целом)

Основной вклад: социально значимые темы — семейное право (3 законопроекта), защита прав туристов и пассажиров (2), жилищные права (1), антитеррор (1), зоозащита (1), избирательная реформа (1), геополитика (1), отраслевой лоббизм по развитию нотариата (4 законопроекта) и др.

Андрей Макаров
Фото: Анна Исакова / ТАСС

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам

Фракция: «Единая Россия»

Статистика: два внесенных новых законопроекта и семь результативных в осеннюю сессию (один принят в первом чтении и шесть — в целом)

Основной вклад: поддержка бизнеса и упрощение налогового контроля для бизнеса (4 законопроекта), развитие Арбитражно-процессуального кодекса (1), парламентский контроль (1), поддержка меценатства (2).

Павел Качкаев
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Заместитель председателя комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству

Фракция: «Единая Россия»

Статистика: пять внесенных новых законопроектов и пять результативных в осеннюю сессию (один принят в первом чтении и четыре — в целом)

Основной вклад: расселение аварийного жилья и защита жилищных прав граждан (4), благоустройство территорий (2), развитие местного самоуправления и поддержка местных бюджетов (1) и др.

Александр Сидякин
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству

Фракция: «Единая Россия»

Статистика: девять внесенных новых законопроектов и семь результативных в осеннюю сессию (два отозвано автором, пять принято в первом чтении и два — в целом)

Основной вклад: расселение аварийного жилья, капремонт и жилищные права (5), благоустройство территорий (2), налоговое администрирование (2), расширение полномочий регионов и развитие МСУ (2), дорожное движение (1).

Сергей Миронов
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Председатель партии «Справедливая Россия»

Фракция: «Справедливая Россия»

Статистика: 26 внесенных новых законопроектов и 14 результативных в осеннюю сессию (четыре возвращено или отозвано, шесть отклонено, один принят в первом чтении и три — в целом)

Основной вклад: жилищное самоуправление, жилищная безопасность и защита жилищных и имущественных прав граждан (8 законопроектов), социальная поддержка и пенсионные права (8), права автомобилистов (3), защита заемщиков и вкладчиков (2), депутатский статус и парламентский контроль (2), поддержка самозанятых и экономическая политика (2), конституционная реформа (1), демография (1), зоозащита (1).

Владимир Кашин
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Заместитель председателя ЦК КПРФ, председатель комитета Государственной думы по аграрным вопросам

Фракция: КПРФ

Статистика: пять внесенных новых законопроектов и пять результативных в осеннюю сессию (три отклонено, два принято в целом)

Основной вклад: поддержка АПК и села (4 законопроекта), экономическая и ценовая политика (2), социальная поддержка (1), государственные праздники (1).

Анатолий Аксаков
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Председатель совета Ассоциации банков России, глава комитета Госдумы по финансовому рынку

Фракция: «Справедливая Россия»

Статистика: десять внесенных новых законопроектов и 13 результативных в осеннюю сессию (два отклонено, девять принято в первом чтении и два — в целом)

Основной вклад: защита прав заемщиков и вкладчиков (5), отраслевой лоббизм для развития банковского и финансового рынка (4), защита дольщиков (2), поддержка бизнеса (2), корпоративное право (4).

Глеб Хор
Фото: Андрей Епихин / ТАСС

Фракция: «Единая Россия»

Статистика: три внесенных новых законопроекта и четыре результативных в осеннюю сессию (все приняты в целом)

Основной вклад: поддержка бизнеса и упрощение налогового контроля (3), парламентский контроль (1), поддержка АПК (1), отраслевой и региональный лоббизм (1), патриотизм (1).

Леонид Симановский
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам

Фракция: «Единая Россия»

Статистика: один внесенный новый законопроект и четыре результативных в осеннюю сессию (все приняты в целом)

Основной вклад: поддержка бизнеса и упрощение налогового контроля (3), парламентский контроль (1), поддержка АПК (1).

Владислав Резник
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета ГД по финансовому рынку

Фракция: «Единая Россия»

Статистика: пять результативных в осеннюю сессию (один принят в первом чтении и четыре — в целом)

Основной вклад: поддержка бизнеса (2), поддержка АПК (1), парламентский контроль (1), право на оружие (1).

Автор: Юлия Сапронова.
Теги: мультимедиа , Ирина Яровая , Госдума РФ
Главное
Эксперты назвали вузы-рекордсмены по защите «фальшивых» диссертаций Общество
Материалы по теме
Эксперты назвали самых активных депутатов Госдумы Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.