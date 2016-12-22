Без Яровой и популизма: самые активные депутаты Госдумы

Павел Качкаев

Заместитель председателя комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству

Фракция: «Единая Россия»

Статистика: пять внесенных новых законопроектов и пять результативных в осеннюю сессию (один принят в первом чтении и четыре — в целом)

Основной вклад: расселение аварийного жилья и защита жилищных прав граждан (4), благоустройство территорий (2), развитие местного самоуправления и поддержка местных бюджетов (1) и др.