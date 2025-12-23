Медведев потребовал ввести биометрию на всех пунктах пропуска на границе

Правительство Москвы сейчас участвует в оснащении такими технологиями 11 пунктов пропуска через границу. Медведев отметил необходимость внедрения биометрии на всех пунктах пропуска в Россию

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Биометрическое оборудование должно находиться на всех пунктах пропуска на границе России, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Видео выступления опубликовано на его странице во «ВКонтакте».

«Правительство Москвы активно участвует в работе по оснащению биометрическим оборудованием еще 11 пунктов пропуска через государственную границу. Естественно, в целом эта задача и эти проекты должны быть масштабированы на все пункты пропуска в стране», — сказал он.

Медведев посетил аэропорт Шереметьево и посмотрел, как работает система контроля в миграционной сфере. Он напомнил, что в московском авиационном узле идет эксперимент по апробации новых правил и условий въезда, который предусматривает сбор биометрических данных мигрантов на границах.

С 1 декабря 2024 года в России стартовал первый этап эксперимента по сдаче биометрических персональных данных иностранцами и лицами без гражданства для разрешения на въезд в страну на срок более 90 дней. Места для сбора биометрии организовали в московских аэропортах и на одном приграничном пункте в Оренбургской области. Там граждане иностранных государств будут делать фотографии и сканировать отпечатки пальцев. В ходе следующей стадии эксперимента иностранцы и лица без гражданства смогут разместить в специальном приложении свои фотографии и биометрические данные. Для этого после въезда в Россию они должны будут обратиться в МФЦ и получить электронную карту иностранного гражданина. Второй этап испытаний новой системы завершится 30 июня 2026 года.

Зампред Совбеза отметил удобство такой технологии, поскольку время проверки занимает несколько десятков секунд, а также подчеркнул пользу механизма в миграционной сфере.

«В то же время позволяет формировать полноценную базу данных, которая используется как для миграционных нужд, так и для решения правоохранительных задач», — заявил Медведев.

Целью внедрения биометрического оборудования он назвал необходимость понимать, «что и в какой конкретный момент происходит с каждым лицом, въехавшим в нашу страну».

«Ну и, конечно, оперативно, как я уже сказал, выявлять у себя тех, кто совершил преступление, как у нас, в нашей стране, так и, естественно, у себя на родине или, так сказать, в стране, из которой они прибыли. Ну и, естественно, в ряде случаев просто не допускать их въезда на территорию нашего государства», — добавил политик.

Для нарушивших миграционное законодательство в аэропортах создали специальные пункты миграционного контроля.

«Он работает активно. Насколько я понял, в среднем, например, по Шереметьево 20–25 человек в день туда попадает. И это, собственно, результат работы миграционного пункта», — сказал Медведев.

Накануне в пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что во второй половине 2026 года пассажиры авиакомпании смогут проходить предполетные проверки при посадке в самолет по биометрическим данным без предъявления паспорта. Там отметили, что услугу запустят после «проработки нормативных регламентов со стороны государственных структур».

В декабре 2025 года авиаперевозчик протестировал соответствующий сервис «Мигом» совместно с аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге и Центром биометрических технологий.

В июле президент России Владимир Путин поручил МВД создать до 30 июня 2026 года «Цифровой профиль иностранного гражданина». Ресурс будет представлять собой электронный реестр — содержать сведения об иностранцах и лицах без гражданства, въезжающих в Россию, выезжающих из нее и проживающих на ее территории.