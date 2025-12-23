Автор новой биографии Дурова рассказал детали его встречи с Путиным

Дуров описал встречу с Путиным как «односторонний разговор», пересказывает The Guardian книгу Кононова. Путин говорил, что Дуров рассказывал о своих планах о развитии бизнеса

Павел Дуров (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Автор биографии Павла Дурова Николай Кононов выпустил вторую книгу, в которой рассказал о первой встрече основателя Telegram с российским президентом Владимиром Путиным в 2013 году. Содержание книги пересказала газета The Guardian.

Кононов, согласно статье The Guardian, пишет, что встреча Путина и Дурова прошла за закрытыми дверями: «Дуров описал ее как «односторонний разговор». В ходе встречи российский президент раскритиковал Дурова за противоправный контент во «ВКонтакте» и, как пересказывает газета, «предложил ему покинуть страну».

В книге, с текстом которой ознакомился РБК, Кононов со ссылкой на рассказ самого Дурова пишет, что речь шла о встрече российского президента с бизнесменами. По словам Кононова, о встрече с Путиным Дуров рассказал ему лично в январе 2014 года в ресторане в центре Петербурга. Далее Кононов пересказывает рассказ Дурова и приводит следующую цитату Путина: «У вас там, я слышал, порнография и нелегальное кино, а нам в России такого не надо, вот этих всех подпольных развлечений». Как рассказал Дуров, Путин сказал ему, что если он хочет вести «такой бизнес», то лучше — в Израиле.

В ответ Дуров, как утверждается в книге, говорил Путину, что в его планах показать всему миру «величие российской школы программирования», «но чувствовал, что его мотивы остаться на родине тают, как прошлогодний снег».

При этом сам Кононов добавляет, что «не до конца поверил в этот рассказ», однако посчитал, что запрашивать комментарии других участников встречи «было бы бессмысленным журналистским ритуалом».

Вторая книга Николая Кононова про Павла Дурова называется «Популист». На русском языке новую биографию выпустило издательство «Альпина Паблишер» — под локализованным названием «Код Дурова 2: Telegram, глобальная власть и опасная свобода слова» по аналогии с первым изданием — «Код Дурова. Реальная история «ВКонтакте» и ее создателя».

Факт встречи с Дуровым подтверждал и сам Путин. В сентябре 2024 года президент России рассказал, что встречался с ним лишь однажды — «в Москве много лет назад». «Он просто рассказывал о планах — я с бизнесом регулярно встречаюсь. И вот он тоже был на одной из встреч, в Кремле это было, я уже не помню когда, но много лет назад. Повторяю, он рассказывал о своих планах о развитии бизнеса», — сказал Путин.

О своих контактах с Дуровым российский президент рассказал после того, как основателя Telegram задержали во Франции в рамках расследования, связанного с недостаточной модерацией контента. Путин отмечал, что у России претензий в адрес Дурова нет, но они были у «многих стран», поскольку Telegram используют «люди и структуры, которые могут наносить ущерб своей деятельностью».

В июне 2025 года в интервью Le Point уже сам Дуров публично рассказал, что единственная встреча с Путиным была в 2013 году и длилась не более 15 минут. Со слов Дурова, российский президент настаивал, что «социальные сети должны быть инструментами правительства». «Затем мне предложили два варианта: либо я сделаю в точности то, чего от меня ожидают российские власти, либо продам свои акции компании и покину страну <…> Через два месяца я продал свои акции «ВКонтакте», — рассказал Дуров.

