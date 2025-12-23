Орешкин оценил идею о переносе столицы России в Сибирь
Перенос столицы из Москвы в Сибирь не создаст «эффекта, которого вы можете ожидать», но при должных усилиях экономическая активность Сибири сможет развиваться самостоятельно, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Так он ответил на вопрос о переносе столицы в Сибирь c целью комплексного подъема региона.
«Нужно создавать в первую очередь <...> центры, привлекательные с точки зрения условий для жизни и развития новых рабочих мест <...> Заниматься инфраструктурой, городами и так далее», — сказал он на всероссийской научно-практической конференции «II Тобольские чтения» (цитата по «РИА Новости»).
С идеей перенести столицу из Москвы ранее регулярно выступали различные общественные деятели и политики. Так, в 2016 году к Дмитрию Медведеву, который тогда занимал пост премьер-министра, обратился председатель совета директоров Института анализа политической инфраструктуры Евгений Туник. Он предложил перенести столицу в Севастополь.
В 2021 году министр обороны Сергей Шойгу предложил перенести столицу в Сибирь и построить за Уралом пять новых городов с населением до миллиона.
Осенью 2022 года президент Владимир Путин заявил, что в переносе столицы нет необходимости — «исторически и ментально центр России ассоциируется с Москвой». При этом глава государства согласился с тем, что в России есть проблема излишней централизации.
