Первая коммерческая южнокорейская ракета разбилась сразу после старта

Ракета-носитель Hanbit-Nano с пятью спутниками загорелась и упала через 30 секунд после запуска с космодрома в Бразилии. В Innospace объяснили произошедшее аномалией. Старт ранее несколько раз откладывали

Video

Первая коммерческая ракета-носитель Hanbit-Nano южнокорейской Innospace загорелась и упала через 30 секунд после запуска с космодрома Алкантара в Бразилии, передает Yonhap. Это была первая попытка такого запуска, предпринятая частной компанией из Южной Кореи.

После нештатной ситуации трансляция с космодрома была прервана. В Innospace сообщили, что во время полета была выявлена аномалия и ракета упала в пределах зоны безопасности, жертв или признаков повреждений объектов на земле нет, передает Сhosun. Как отмечает издание, акции Innospace упали примерно на 22%.

Hanbit-Nano — двухступенчатая ракета-носитель с гибридным двигателем тягой 25 т, который приводит в движение первую ступень, во второй используется двигатель, работающий на жидком метане и кислороде.

Запуск ракеты в декабре несколько раз откладывали, сначала в связи с неисправностью в системе охлаждения первой ступени, а потом из-за проблем с наземной системой электропитания.

В случае удачного старта ожидалось, что Hanbit-Nano доставит на низкую околоземную орбиту пять спутников для клиентов из Бразилии и Индии. Это был бы первый случай в истории, когда частная южнокорейская компания выполнила такой коммерческий заказ.

Innospace основана в 2017 году. В настоящее время в компании работает около 260 человек и все технологии запуска она разработала собственными силами, говорил в интервью изданию Space генеральный директор Ким Су Джон. Innospace в настоящее время также занимается разработкой более крупных и мощных ракет — Hanbit-Micro и Hanbit-Mini.