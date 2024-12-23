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Политика ,  
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В Британии успешно испытали «убийцу дронов»

Разрабатываемое оружие способно с помощью высокочастотных волн выводить из строя критически важные электронные компоненты внутри нескольких беспилотников. В Соединенном Королевстве также работают над лазерным оружием против БПЛА
Фото: gov.uk
Фото: gov.uk

В Британии провели успешное испытание демонстрационного образца «убийцы дронов» — радиочастотного оружия направленной энергии (radio frequency directed energy weapon, RFDEW), которое может уничтожать несколько беспилотников с помощью радиоволн. Об этом сообщило Минобороны королевства.

Боевые стрельбы британских и американских военных прошли на полигоне Манорбир в Уэльсе, в ходе них «удалось успешно обнаружить и уничтожить беспилотники».

«RFDEW способны нейтрализовать цели на расстоянии до 1 км с практически мгновенным эффектом. При расчетной стоимости энергии менее 10 пенсов (около 13 руб. — РБК) за выстрел [они] могут стать экономически эффективным дополнением к традиционным системам ПВО на ракетных базах в будущем», — сказано в сообщении.

Такое оружие может действовать против БПЛА в воздухе, на суше и в воде. С помощью высокочастотных волн происходит выведение из строя критически важных электронных компонентов внутри беспилотников. Управлять устройством может один человек, его можно установить на автомобиль.

Разработкой RFDEW занимается консорциум из трех подрядчиков—QinetiQ, Teledyne e2v и Horiba Mira — под руководством оборонной компании Thales UK в рамках контракта с подразделением Минобороны Team Hersa, куда входят Defense Equipment & Support (DE&S) и Defense Science and Technology Laboratory (Dstl).

Полицейские сбили беспилотник во время массовой атаки дронов в Казани
Политика
Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

11 декабря Минобороны Соединенного Королевства сообщило об успешном испытании лазерного оружия для уничтожения дронов (оружия направленной энергии — DEW). В его основе — мощный луч инфракрасного света. Во время испытаний устройство поместили на бронетранспортер. Применение такого оружия позволит экономить на уничтожении дронов, отмечает ведомство. Разработкой занимается консорциум во главе с оборонной компанией Raytheon UK, который тоже сотрудничает с Team Hersa.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Великобритания беспилотники радиочастоты
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