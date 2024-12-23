Против главы подразделения Центрального ЖКУ Минобороны возбудили дело

Следователи возбудили дело против Ольги Бурлаковой, которую заподозрили в приемке работ ненадлежащего качества, что повлекло более десяти аварий на объектах водоснабжения. Имущественный ущерб превысил 27 млн рублей

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Дело о злоупотреблении полномочиями при выполнении госконтракта (ч. 3 ст. 285 УК) возбудили в отношении начальницы структурного подразделения ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) Минобороны России Ольги Бурлаковой, сообщили в пресс-службе военных следственных органов Следственного комитета России.

По версии следствия, ФГБУ ЦЖКУ заключило «многомиллионный контракт» на ремонт сетей холодного водоснабжения военного городка в Саратовской области с ООО «СтройИдеал». Спустя год Бурлакова приняла работы ненадлежащего качества, «что повлекло за собой свыше десяти аварий на объектах водоснабжения». Имущественный ущерб государству оценили более чем в 27 млн руб.

«Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России», — говорится в сообщении.

Бурлаковой грозит срок до десяти лет с последующим запретом занимать определенные должности в течение трех лет.

ФГБУ ЦЖКУ зарегистрировали в 2002 году. Основная задача учреждения — содержание объектов военной и социальной инфраструктуры, а также оказание коммунальных услуг российским военным. Организацию возглавляет Эдуард Лощенов.

С начала 2024 года произошла серия громких арестов генералов и гражданских служащих Минобороны в рамках дел о коррупции и злоупотреблении полномочиями. Одно из них возбуждено в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, которого задержали 24 апреля. Ему вменили взятку в размере 1,185 млрд руб. Следствие считает, что генерал «оказывал помощь неким компаниям-подрядчикам» взамен на безвозмездные ремонт и стройку на личных объектах. Позднее ТАСС сообщил о предъявлении новых обвинений Иванову — о хищении 3,2 млрд руб. у банка «Интеркоммерц» и растрате более 200 млн руб. при покупке и продаже паромов для Керченской переправы.