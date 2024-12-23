В Молдавии ответили на данные СВР о военной операции в Приднестровье

В кабинете Санду назвали фейком сведения о подготовке военной операции в Приднестровье, но назвали важным шагом для урегулирования конфликта вывод оттуда российских войск. Ранее с соответствующим заявлением выступили в СВР

Майя Санду (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Сведения о подготовке военной операции в непризнанном Приднестровье — это серьезная и опасная дезинформация, призванная посеять панику и недоверие, заявил глава кабинета президента Молдавии Адриан Бэлуцел.

«Кишинев по-прежнему твердо привержен мирному разрешению [приднестровского] конфликта без каких-либо исключений. Важным шагом для этого является полный и безоговорочный вывод российских войск, незаконно дислоцированных на суверенной территории Республики Молдова», — написал он в телеграм-канале.

Бэлуцел также назвал манипуляциями и фейком обвинения в адрес Кишинева и Киева по поводу сложившейся энергетической ситуации. «Между «Молдовагазом» и «Газпромом» существует четкий контракт, который предусматривает поставку природного газа на левобережье независимо от транзитного маршрута. Нынешние проблемы связаны с отказом «Газпрома» выполнять свои контрактные обязательства, а не с действиями правительства Республики Молдова», — сказал он, добавив, что правительство работает над поддержкой всех пострадавших от кризиса граждан вне зависимости от региона их проживания.

Приднестровье — территория на северо-востоке Молдавии, власти которой объявили об отделении еще в 1990 году и получили признание Абхазии и Южной Осетии (их суверенитет является частично признанным). Регион также считала отдельным государством прекратившая свое существование Нагорно-Карабахская республика. Согласно позиции приднестровского руководства, в их юрисдикции находятся населенные пункты на левом берегу Днестра в границах бывшей Молдавской ССР, а также правобережные город Бендеры и его окрестности. После вооруженного конфликта между Кишиневом и Тирасполем в 1992 году на территорию республики были введены российские миротворцы. Позднее Молдавия законодательно закрепила статус Приднестровья как «особое автономно-территориальное образование». В 2018 году Генассамблея ООН приняла резолюцию о полном выводе иностранного контингента из республики. По состоянию на конец 2024 года статус Приднестровья остается неурегулированным, там продолжают находиться российские миротворцы.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили , что президент Молдавии Майя Санду в ходе совещания с правительством об энергетической безопасности заявила «о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем», «ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе» и возбуждению уголовных дел в отношении руководства республики «за сепаратизм».

Основу энергетической отрасли Приднестровья составляют Молдавская ГРЭС и Дубоссарская ГЭС. Они обеспечивают большую часть потребностей жителей правобережья, взамен Кишинев направляет республике российский газ, проложенный по трубопроводам через Украину.

С 1 октября 2022 года «Газпром» существенно сократил объем поставляемого газа в Молдавию, объяснив это ограничениями транзита Киевом. Соответствующие поставки предусматривал контракт с украинским «Нафтогазом», срок действия которого истекает 31 декабря 2024 года. Киев неоднократно утверждал, что не будет продлевать это соглашение. С 16 декабря в Молдавии и Приднестровье действует режим ЧП из-за неопределенности с поставками российского газа и «в контексте атак на энергетическую инфраструктуру Украины».