Обвиняемый в убийстве экс-сенатор стал фигурантом иска на ₽3 млрд

Суд привлек экс-сенатора Дмитрия Савельева в числе других к ответственности по делу о банкротстве «Уралстройнефти». Контролируя управление компанией, он одобрил убыточные сделки на сумму свыше ₽1,1 млрд, заявили кредиторы

Дмитрий Савельев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Арбитражный суд Москвы привлек к субсидиарной ответственности по обязательствам компании «Уралстройнефть» (УСН) бывшего сенатора Дмитрия Савельева. Об этом РБК рассказал юрист, управляющий партнер компании «Один к одному», представлявший в суде группу кредиторов, Даниил Наймушин.

Общий размер возможной субсидиарной ответственности окончательно будет определен после завершения расчетов с кредиторами, он может превысить 3 млрд руб., сообщил Наймушин. С такой оценкой согласна Юлия Хараськина, представляющая ответчиков по этому делу.

В судебном заседании 28 ноября суд рассматривал объединенное заявление конкурсного управляющего «Уралстройнефти» и ее кредиторов, в числе которых Райффайзенбанк, «Док-сервис», «КапиталСиб» о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника трех юридических и десяти физических лиц, среди которых значился и Дмитрий Савельев.

В резолютивной части определения суда говорится, что суд решил привлечь экс-директоров компании «Уралстройнефть» Наиля Муртазина, Вячеслава Хохлова, Дмитрия Савельева, Ирину Кудряшову солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам компании. Также там отмечено о необходимости приостановить производство по заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности в части определения размера ответственности до окончания расчетов с кредиторами. Помимо этого, суд определил взыскать с этих людей в доход федерального бюджета госпошлину в размере 200 тыс. руб.

Представитель Дмитрия Савельева в арбитражном суде не ответила на звонки РБК.

Представитель ответчиков по этому делу Юлия Хараськина сообщила РБК, что ее доверители — финансовый директор «Уралстройнефти» Ольга Семенихина, главный бухгалтер Гузель Садыкова и экс-директор компании АО ХК «Капитал» Марс Арсланов (владеет 21% в уставном капитале УСН) — не были контролирующими лицами и не принимали какие-либо решения. Их не привлекли к субсидиарной ответственности, сказала Хараськина. Ранее конкурсный управляющий просил суд привлечь их к ответственности по долгам и обязательствам.

К субсидиарной ответственности собственников или руководителей бизнеса привлекают, когда денег и имущества компании не хватает, чтобы расплатиться по всем ее долгам.

Бывший парламентарий с начала августа находится под арестом по обвинению в организации убийства своего партнера по бизнесу Сергея Ионова. Савельев был задержан на заседании Совета Федерации. По этому делу ему грозит до 20 лет лишения свободы. Савельев назвал преследование необоснованным, а факты против себя — сфабрикованными.

В капитал занимавшейся лизингом строительных машин компании «Уралстройнефть» Савельев вошел в 2018 году через компанию «Риалти Центр». До этого, с 2015 по 2018 год, компанией руководил Сирин Бадрутдинов. В марте 2018 года между учредителями «Уралстройнефти» (ХК «Капитал» и «Риалти Центр») был заключен корпоративный договор — в состав органов управления включен совет директоров с расширенными полномочиями. Савельев фактически определял деятельность «Уралстройнефти», давая обязательные указания руководству и подконтрольным подразделениям, одобряя сделки, заявил Даниил Наймушин. Он также добавил, что сенатор лично или через своего доверительного управляющего Нину Кудряшову участвовал в формировании совета директоров, одобрял сделки. За то время, пока Савельев был занят делами компании, были заключены убыточные сделки на сумму свыше 1,1 млрд руб., утверждает Наймушин.

Что известно о компании «Уралстройнефть» В базе СПАРК указано, что ООО «Уралстройнефть» была зарегистрирована в 2013 году. Ее основной вид деятельности — аренда и лизинг строительных машин и оборудования. Учредителями компании указаны: ООО «Риалти Центр» (70%), АО «Холдинговая компания «Капитал» (21%) и Гульназ Муртазина (9%). С 2015 по 2019 год «Уралстройнефть» реализовала 20 госконтрактов на 247,3 млн руб. В основном все они связаны со строительными работами. Основными контрагентами компании были дочерние компании «Транснефти». В последующие годы данные о госконтрактах не приведены. В 2019 году численность сотрудников в компании составляла 2240 человек, а в 2023 году — 21. В 2023 году убытки компании составляли 17,7 млн руб. Компания была признана банкротом, в отношении нее было открыто конкурсное производство.

Юрист Наймушин рассказал, что банкротство компаний «Уралстройнефть» и строительной компании «Спецстройсервис» развивалось параллельно с корпоративным конфликтом, возникшим между Бадрутдиновым и Савельевым.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что Бадрутдинов обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить Савельева на растрату. Бадрутдинов находится под следствием по уголовному делу о растрате средств «Спецстройсервиса», одного из крупнейших застройщиков в Татарстане. Однако средства, которые выводились из «Спецстройсервиса», получали структуры, связанные с Савельевым, основным собственником бизнеса, следует из материалов дела о растрате. Бадрутдинов сообщил, что арестованный парламентарий требовал в 2017 году передавать ему средства со счетов «Спецстройсервиса», «угрожая ему расправой» и «ссылаясь на свой высокий статус».

Даниил Наймушин сообщил РБК, что до лишения неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева перспективы привлечения его к ответственности были значительно ниже.