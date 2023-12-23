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Военная операция на Украине ,  
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В Херсоне прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
В Херсоне взрывы произошли в нескольких районах города. Минобороны России заявляло, что армия наносит удары только по военным и энергетическим объектам
Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

В подконтрольном Украине городе Херсоне прогремели взрывы, сообщил глава военно-гражданско администрации города Роман Мрчко.

По его словам, взрывы прогремели в нескольких районах, после них начались пожары.

Воздушная тревога объявлена также в соседних областях — Николаевской и Кривоградской.

Херсонская область вошла в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдума. 11 ноября, после того как Минобороны России решило перебросить российские войска на левый берег Днепра, в Херсон вошли украинские военные.

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Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Херсон Украина Военная операция на Украине
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