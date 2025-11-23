The Telegraph опубликовала полную версию мирного плана ЕС по Украине

Европа предлагает вести переговоры о территориях по текущей линии соприкосновения и предоставить Украине гарантии безопасности от США по аналогии со ст. 5 Устава НАТО

Фото: John Moore / Getty Images

Европейская версия плана мира на Украине состоит из 24 пунктов, сообщает The Telegraph. Издание опубликовало полную версию документа.

Согласно ему территориальные переговоры будут вестись по текущей линии боевого соприкосновения, Украина также получает юридически подкрепленные гарантии безопасности, в том числе от США, по аналогии со ст. 5 Устава НАТО.

Другие положения плана включают:

Создание мер для надежного мира и безопасности после прекращения конфликта.

Россия и Украина обязуются соблюдать прекращение огня в небе, на суше и на море.

Стороны немедленно вступают в переговоры по поводу мониторинга третьих стран за соблюдением прекращения огня.

За соблюдением прекращения огня будут следить союзники Украины под руководством США. Мониторинг будет преимущественно дистанционным, с использованием спутников, беспилотников и других инструментов.

Будет разработан механизм, позволяющий сторонам подавать отчеты о нарушениях режима прекращения огня, а также обсуждать меры по устранению этих нарушений.

Все перемещенные украинские дети будут возвращены на Украину. Контроль за процессом будет осуществляться международными партнерами.

Москва и Киев обмениваются военнопленными по принципу «всех на всех», а Россия освобождает всех гражданских, находящихся под стражей.

Когда установится стабильный режим прекращения огня, стороны конфликта начнут оказывать гуманитарную помощь, включая организацию поездок членов семей через линию фронта.

Суверенитет Украины будет признан, и никто не будет принуждать Киев соблюдать нейтралитет.

Ограничения в отношении ВСУ и оборонной промышленности Украины вводиться не будут.

Группа европейских стран и других заинтересованных государств будет выступать гарантом безопасности Киева. Украина получит право разместить на своей территории силы союзников.

Вступление Украины в НАТО возможно только с согласия всех членов альянса.

Украина станет членом Евросоюза.

Украина обязуется оставаться безъядерным государством и соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Территориальные вопросы обсудят с Россией и решат после полного прекращения огня.

Россия и Украина обязуются не изменять согласованные территориальные вопросы силой.

Украина восстановит контроль над Запорожской АЭС с участием США и над Каховской ГЭС, будет создан механизм передачи контроля.

Киев получит свободный доступ по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.

Киев и его партнеры будут осуществлять экономическое сотрудничество без ограничений.

Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию. В том числе за счет замороженных российских активов, которые останутся под блокировкой до тех пор, пока Россия не возместит Украине ущерб.

Санкции против России могут быть постепенно смягчены после достижения устойчивого мира. Они могут быть возобновлены в случае нарушения мирного соглашения.

Начнутся переговоры по европейской безопасности с участием всех стран ОБСЕ.

Американский план мирного урегулирования конфликта на Украине содержит 28 пунктов. По версии США, численность Вооруженных сил Украины должна быть ограничена до 600 тыс. человек. Украина должна закрепить в своей Конституции отказ от вступления в НАТО, а альянс — включить в свои документы положение о том, что Украина никогда не будет принята в альянс. НАТО также обязуется не размещать свои войска на территории Украины.

США намерены создать инвестиционный пакет для восстановления Украины и использовать $100 млрд замороженных российских активов, половина прибыли от которых пойдет в США. Россия неоднократно называла это воровством.

Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими, а Херсон и Запорожье получают «замороженный статус» вдоль линии соприкосновения. Американский президент Дональд Трамп предлагает создать демилитаризованную буферную зону на этой территории, которая также будет признана российской. При этом стороны обязуются не изменять границы силой.

Москва последовательно исключает возможность территориальных уступок Киеву. Президент Владимир Путин среди условий для прекращения огня называл вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и признание этих регионов, а также Крыма в составе России. В начале августа 2025 года российский президент заявил, что требования Москвы не изменились.