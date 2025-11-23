FT узнала об отречении Рубио от мирного плана США по Украине

FT: сенаторы США рассказали об отречении Рубио от мирного плана по Украине

Госсекретарь Марко Рубио отказался от спорного мирного плана по Украине и считает, что предложение из 28 пунктов не соответствует политике администрации Дональда Трампа. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Рубио также сообщил сенаторам, что ему не известно о каких-либо угрозах не передавать американское оружие или разведданные Украине в случае, если они откажутся подписать соглашение, говорится в материале.

«Это не наша рекомендация. Это не наш мирный план», — сказал сенатор-республиканец Майк Раундс. Похожее мнение высказал независимый сенатор от штата Мэн Ангус Кинг. Он назвал предложение «списком пожеланий русских».

