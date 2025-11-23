 Перейти к основному контенту
Торговая война США⁠,
0

Трамп связал со своей тарифной политикой завершение пяти из восьми войн

Сюжет
Торговая война США

Пять из восьми остановленных конфликтов президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу удалось благодаря тарифной политике. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Я остановил пять из восьми войн непосредственно из-за угрозы тарифов», — написал он.

Республиканец ранее говорил, что Соединенные Штаты «завершили восемь войн за восемь месяцев» и хотят добавить к завершенным конфликтам еще один — Москвы и Киева.

Кроме того, отметил Трамп, Соединенные Штаты получают от других государств «триллионы долларов» благодаря тарифам и инвестициям из-за них.

Материал дополняется

