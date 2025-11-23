Трамп связал со своей тарифной политикой завершение пяти из восьми войн

Пять из восьми остановленных конфликтов президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу удалось благодаря тарифной политике. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Я остановил пять из восьми войн непосредственно из-за угрозы тарифов», — написал он.

Республиканец ранее говорил, что Соединенные Штаты «завершили восемь войн за восемь месяцев» и хотят добавить к завершенным конфликтам еще один — Москвы и Киева.

Кроме того, отметил Трамп, Соединенные Штаты получают от других государств «триллионы долларов» благодаря тарифам и инвестициям из-за них.

