Трамп связал со своей тарифной политикой завершение пяти из восьми войн
Пять из восьми остановленных конфликтов президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу удалось благодаря тарифной политике. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«Я остановил пять из восьми войн непосредственно из-за угрозы тарифов», — написал он.
Республиканец ранее говорил, что Соединенные Штаты «завершили восемь войн за восемь месяцев» и хотят добавить к завершенным конфликтам еще один — Москвы и Киева.
Кроме того, отметил Трамп, Соединенные Штаты получают от других государств «триллионы долларов» благодаря тарифам и инвестициям из-за них.
Материал дополняется
