Путин присвоил командующему группировки «Восток» новое звание

Андрей Кузьменко (Фото: ТАСС)

Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Восток» Андрею Кузьменко, документ опубликован на портале правовой информации.

25 октября передовой пункт управления российской группировки войск «Восток» посетил министр обороны Сергей Шойгу. С докладом перед министром выступил Кузьменко, он доложил ему «о формировании в подчиненных войсках штатных подразделений применения БПЛА, укомплектовании их подготовленными специалистами, а также обеспечении всех подразделений ударными и разведывательными беспилотными комплексами, включая FPV-дроны».

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