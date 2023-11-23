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Политика ,  
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Экзитпол показал победу крайне правых на выборах в Нидерландах

Экзитпол показал победу крайне правой Партии свободы на выборах в Нидерландах
Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом лидирует на парламентских выборах в Нидерландах, свидетельствуют данные экзитпола. Партия выступает за сокращения незападной миграции. Вилдерс ранее призывал закрыть в стране все мечети
Лидер Партии свободы Герт&nbsp;Вилдерс
Лидер Партии свободы Герт Вилдерс (Фото: Piroschka Van de Wouw / Reuters)

Крайне правая Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом лидирует на парламентских выборах в Нидерландах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного исследовательским агентством Ipsos.

Согласно первым данным, Партия свободы (PVV) набирает 35 мест в парламенте. За ней следуют левый блок (GL/PvdA) с 26 местами, правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD) получает 23 места и «Новый общественный договор» (NSC) Питера Омцига — 20».

Экзитпол — это опрос избирателей, проводимый сразу после того, как они покинули избирательные участки. В Нидерландах, где правом голоса обладают около 13,3 млн человек, с 7:30 (09:30 мск) и до 21:00 (23:00 мск) были открыты 9,8 тыс. избирательных участков.

Всего в нидерландском парламенте 150 мест. Как отмечает The Guardian, если ни одна из партий не наберет больше 25% голосов, то политикам придется начать переговоры о формировании коалиции. При этом большинство партий, включая GL/PvdA и NSC ранее исключали возможность коалиции с крайне правыми. В то же время VVD нынешнего премьер-министра Марка Рютте не исключала такой возможности, однако была резко против премьерства Вилдерса.

Сам Вилдерс после публикации первых экзитполов заявил, что не вступит в коалицию с левыми, однако готов рассмотреть такую возможность с NSC или VVD. Ожидается, что избирательный совет Нидерландов объявит окончательные результаты выборов 1 декабря.

Смогут ли противники ислама прийти к власти в Нидерландах
Политика
Герт Вилдерс (в центре)

Вилдерс в политике уже более 25 лет, но за все это время партия ни разу не попадала в правительство, хотя на прошлых выборах пришла третьей. На фоне миграционного кризиса в Нидерландах популярность PVV значительно выросла. Партия в том числе пропагандирует уменьшение числа сторонников ислама в стране за счет сокращения незападной миграции и прекращение предоставления убежища таким просителям. Сам Вилдерс неоднократно призывал закрыть мечети, исламские школы и запретить Коран.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Выборы Нидерланды экзитполы парламентские выборы ультраправые

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