Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 63,71 (-0,13) Quote, 22 ноя, 12:20
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 70,52 (-0,18) Quote, 22 ноя, 12:20
Главком ВМС США отказался следовать указаниям Трампа о морском пехотинце Политика, 02:25 Представитель США назвал условие оказания помощи в восстановлении Сирии Политика, 02:23 Суд в Коми арестовал экс-ректора университета по подозрению в коррупции Общество, 01:46 Комитет WADA рекомендовал лишить статуса РУСАДА Спорт, 01:35 Генпрокурор США опроверг слух об убийстве в тюрьме финансиста Эпштейна Политика, 01:33 Представитель Зеленского исключил вариант возвращения Крыма силой Политика, 01:05 МИД Латвии прокомментировал запрет вещания девяти российских телеканалов Политика, 00:45 В конгрессе потребовали прояснить мнение США о Договоре об открытом небе Политика, 00:29 В Новороссийске ребенка порывом ветра выбросило на проезжую часть Общество, 00:13 Астрономы оценили опасность от летящего на землю астероида Общество, 00:04 Актер сообщил о просьбе Дорониной к Путину вмешаться в ситуацию во МХАТе Общество, 22 ноя, 23:59 Оппозиция на Украине заявила о слежке со стороны СБУ Политика, 22 ноя, 23:58 Адвокат ответил на слова об участии в расследовании экс-девушки Соколова Общество, 22 ноя, 23:46 WSJ сообщила о ставке крупнейшего хедж-фонда на падение глобального рынка Экономика, 22 ноя, 23:32
Политика ,  
0 
Генпрокурор США опроверг слух об убийстве в тюрьме финансиста Эпштейна
По словам Уильяма Барра, есть все основания полагать, что Эпштейн покончил с собой без посторонней помощи. Его смерть стала следствием целого ряда ошибок
Уильям Барр (Фото: Patrick Semansky / AP)

Генеральный прокурор США Уильям Барр в интервью Associated Press развеял слухи о том, что покончивший с собой в августе в тюремной камере Джеффри Эпштейн на самом деле был убит. По его словам, существуют доказательства того, что финансист свел счеты с жизнью без посторонней помощи. Как отметил Барр, он лично несколько раз пересмотрел запись с камер наблюдения, из которой следовало, что в камеру Эпштейна никто не заходил в ночь его смерти.

Как отметил генпрокурор, к случившемуся привела целая череда ошибок, установленных в ходе совместного расследования ФБР и Министерства юстиции.

Заявление Барра прозвучало спустя несколько дней после того, как выяснилось, что тюремные надзиратели Това Ноэл и Майкл Томас были привлечены к ответственности за халатное отношение к работе. Как выяснилось, они либо спали, либо искали что-то в интернете, хотя обязаны были каждые 30 минут проверять, что происходит в камере Эпштейна, психологическое состояние здоровья которого вызывало беспокойство у специалистов.

«Я думаю, что конечно вместе с Эпштейном в камере должен был быть другой заключенный. И мы выясняем, почему этого не было», - сказал Барр.

Эпштейн был задержан в начале июля и обвинен в секс-торговле несовершеннолетними. После месяца пребывания в камере предварительного заключения он был обнаружен мертвым.

Эпштейн начинал свою карьеру в области финансов в инвестиционном банке Bear Stearns, в дальнейшем основал собственную фирму J. Epstein & Co. Многие западные издания называли Эпштейна миллиардером, однако Forbes уточнял, что никогда не включал его в свой список миллиардеров.

Автор: Артем Филипенок
Теги: США
Материалы по теме
Принц Эндрю отказался от обязанностей из-за скандала с Эпштейном
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter