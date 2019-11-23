Генпрокурор США опроверг слух об убийстве в тюрьме финансиста Эпштейна

По словам Уильяма Барра, есть все основания полагать, что Эпштейн покончил с собой без посторонней помощи. Его смерть стала следствием целого ряда ошибок

Уильям Барр (Фото: Patrick Semansky / AP)

Генеральный прокурор США Уильям Барр в интервью Associated Press развеял слухи о том, что покончивший с собой в августе в тюремной камере Джеффри Эпштейн на самом деле был убит. По его словам, существуют доказательства того, что финансист свел счеты с жизнью без посторонней помощи. Как отметил Барр, он лично несколько раз пересмотрел запись с камер наблюдения, из которой следовало, что в камеру Эпштейна никто не заходил в ночь его смерти.

Как отметил генпрокурор, к случившемуся привела целая череда ошибок, установленных в ходе совместного расследования ФБР и Министерства юстиции.

Заявление Барра прозвучало спустя несколько дней после того, как выяснилось, что тюремные надзиратели Това Ноэл и Майкл Томас были привлечены к ответственности за халатное отношение к работе. Как выяснилось, они либо спали, либо искали что-то в интернете, хотя обязаны были каждые 30 минут проверять, что происходит в камере Эпштейна, психологическое состояние здоровья которого вызывало беспокойство у специалистов.

«Я думаю, что конечно вместе с Эпштейном в камере должен был быть другой заключенный. И мы выясняем, почему этого не было», - сказал Барр.

Эпштейн был задержан в начале июля и обвинен в секс-торговле несовершеннолетними. После месяца пребывания в камере предварительного заключения он был обнаружен мертвым.

Эпштейн начинал свою карьеру в области финансов в инвестиционном банке Bear Stearns, в дальнейшем основал собственную фирму J. Epstein & Co. Многие западные издания называли Эпштейна миллиардером, однако Forbes уточнял, что никогда не включал его в свой список миллиардеров.