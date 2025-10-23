Минобороны ответило на обвинения Литвы в нарушении воздушных границ
Российские истребители Су-30 сегодня совершали плановые учебно-тренировочные полеты над территорией Калининградской области, сообщили в Минобороны в ответ на заявление литовской стороны о нарушении воздушных границ.
Ведомство утверждает, что полеты проходили «в строгом соответствии с Правилами использования воздушного пространства» над российской территорией. От курса Су-30 не отклонялись, границ других стран не нарушали, что «подтверждено средствами объективного контроля», заявило министерство.
Литва 23 октября заявила о нарушении воздушного пространства российскими Су-30 и Ил-78. Два испанских истребителя Eurofigther Typhoon были подняты в воздух в рамках операции НАТО «Восточный часовой», начатой после вторжения беспилотников в воздушное пространство Польши.
Президент страны Гитанас Науседа назвал произошедшее «вопиющим нарушением международного права и территориальной целостности» республики и сообщил, что МИД вызовет российских дипломатов и выразит протест «против безрассудного и опасного поведения».
По словам литовских военных, два российских истребителя на 18 секунд зашли в воздушное пространство республики на расстояние примерно 700 м. Они предположили, что самолеты выполняли учебную заправку топливом в Калининградской области.
Читайте РБК в Telegram.
РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва
Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России
Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»
Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей
Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо
В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов