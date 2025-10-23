 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Минобороны ответило на обвинения Литвы в нарушении воздушных границ

Минобороны на обвинения Литвы: Су-30 совершали плановые полеты над Россией
Су-30 совершали плановые полеты над Калининградской областью, от курса они не отклонялись и границ других стран не нарушали, заявило ведомство в ответ на обвинения литовской стороны
Истребители Су-30
Истребители Су-30 (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Российские истребители Су-30 сегодня совершали плановые учебно-тренировочные полеты над территорией Калининградской области, сообщили в Минобороны в ответ на заявление литовской стороны о нарушении воздушных границ.

Ведомство утверждает, что полеты проходили «в строгом соответствии с Правилами использования воздушного пространства» над российской территорией. От курса Су-30 не отклонялись, границ других стран не нарушали, что «подтверждено средствами объективного контроля», заявило министерство.

НАТО обсудит возможность сбивать российские истребители
Политика
Алексус Гринкевич

Литва 23 октября заявила о нарушении воздушного пространства российскими Су-30 и Ил-78. Два испанских истребителя Eurofigther Typhoon были подняты в воздух в рамках операции НАТО «Восточный часовой», начатой после вторжения беспилотников в воздушное пространство Польши.

Президент страны Гитанас Науседа назвал произошедшее «вопиющим нарушением международного права и территориальной целостности» республики и сообщил, что МИД вызовет российских дипломатов и выразит протест «против безрассудного и опасного поведения».

По словам литовских военных, два российских истребителя на 18 секунд зашли в воздушное пространство республики на расстояние примерно 700 м. Они предположили, что самолеты выполняли учебную заправку топливом в Калининградской области.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

