Трамп заявил, что Киев использует европейские ракеты, а не американские

Он отметил, что США не контролируют использование Украиной других ракет. Трамп назвал фейковой информацию о том, что Киев запускает американские ракеты

Украина не запускает американские ракеты, вместо этого она использует европейские, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Они не используют наши ракеты, они используют европейские ракеты, или какие-то другие. Но они не используют наши. И что они делают, я не контролирую это. Я контролирую только наши ракеты, но они не запускают наши ракеты, это фейковая история», — сказал Трамп.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация Трампа сняла ограничение на использование Украиной ряда дальнобойных ракет, предоставленных западными странами, для ударов по России.

После этого Трамп в своей социальной сети Truth Social написал, что эта информация является ложной. Он отметил, что США не имеют «никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни появились и что бы Украина с ними ни делала».

Как писала WSJ, бывший президент США Джо Байден незадолго до окончания своего срока дал согласие на использование Украиной британских ракет Storm Shadow и американских ракет ATACMS для нанесения ударов по целям на территории России. Однако, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, Пентагон ввел процедуру одобрения для ударов вглубь российской территории с применением американских ракет или ракет, содержащих американские компоненты.

Москва выразила обеспокоенность по поводу разрешения Соединенными Штатами использования дальнобойных ракет Украиной, рассматривая это как эскалацию конфликта. Российская сторона также осуждает поставки западного оружия в Украину.