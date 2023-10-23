«Аргентинский мини-Трамп» вышел во второй тур выборов президента

На фоне шестой рецессии за десятилетие в Аргентине во второй тур вышли министр экономики и анархо-капиталист, желающий закрыть ЦБ и перевести страну на доллар. Инвесторы опасались второго тура больше всего из-за неопределенности

Хавьер Милей (Фото: Matias Baglietto / Getty Images)

Кандидат от правящей аргентинской коалиции, министр экономики Серхио Масса — 35,8% голосов; его ближайший соперник, депутат Хавьер Милей — 30,5%, следует из результатов 76% процентов подсчитанных бюллетеней, пишет Buenos Aires Times.

Для победы в первом туре кандидатам требовалось набрать 45% голосов, либо 40% — в случае разрыва с ближайшим соперником в десять и более процентов. Второй тур состоится 19 ноября.

Сценарий второго тура - самый нежелательный для инвесторов, которые опасались поляризации, указывает Bloomberg. Как пишет агентство, Аргентине предстоит прожить еще один месяц нестабильности в ожидании результатов выборов.

Голосование является обязательным для граждан в возрасте от 18 до 70 лет. Явка составила 74%.

Милей выступает с ультраправых позиций, является противников абортов и полового воспитания в школах. Он называет себя анархо-капиталистом и ультралиберальным экономистом, объявлял о намерении противостоять политическому истеблишменту страны, ликвидировать десять министерств, угрожал закрыть Центробанк Аргентины. «Центральные банки делятся на четыре категории: плохие, такие как Федеральная резервная система; очень плохие, вроде тех, что в Латинской Америке; ужасно плохие; и Центральный банк Аргентины», — рассказывал он. Милей пообещал перевести Арегнтину на доллар.

The New York Times назвала его «мини-Трампом», о сходстве с бывшим президентом США писало и Bloomberg. Милей называл Трампа «одним из лучших президентов в истории Соединенных Штатов» и носил кепки с его лозунгом MAGA — «Сделаем Америку снова великой».

Популярность Милея основана на серьезных экономических трудностях Аргентины. Страна переживает шестую рецессию за десятилетие, а инфляция достигла самого высокого уровня с 1990-х, когда страна преодолела гиперинфляцию. В апреле 2020-го один доллар обменивали на 80 песо, тогда как к октябрю 2023-го курс доллара превысил тысячу песо, следует из данных неофициального обменного курса. В Аргентине, в отличие от большинства крупных экономик, нет свободно плавающего обменного курса. Разрыв между официальным и параллельным курсами превысил 170%