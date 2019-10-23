Король Саудовской Аравии лишил двух министров своих постов

Король Саудовской Аравии лишил двух министров своих постов

Глава внешнеполитического ведомства после года работы стал министром без портфеля. Поста лишился также министр транспорта

Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (Фото: Reuters)

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд издал королевский указ о назначении принца Фейсала бин Фархана бин Абдаллы Аль Сауда министром иностранных дел. На этой должности он сменит Ибрагима аль-Ассафа. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Также от должности отстранен министр транспорта Аравии Набиль бен Мухаммед аль-Амуди, его сменит Салех бин Насер бин Али аль-Джассер.

Экс-глава внешнеполитического ведомства Ибрагим аль-Ассаф теперь станет государственным министром. В соответствии с законодательством Саудовской Аравии государственный министр не руководит каким-либо ведомством, однако имеет право голоса на заседаниях кабинета министров.

Ибрагим аль-Ассаф возглавлял МИД Саудовской Аравии с 2018 года, сменив на этом посту Аделя аль-Джубейра.

Что касается Фейсала бин Фархана бин Абдаллы Аль Сауда, то он является членом королевской семьи. Ранее он работал в том числе в посольствах в США и Германии.