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Король Саудовской Аравии лишил двух министров своих постов
Глава внешнеполитического ведомства после года работы стал министром без портфеля. Поста лишился также министр транспорта
Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (Фото: Reuters)

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд издал королевский указ о назначении принца Фейсала бин Фархана бин Абдаллы Аль Сауда министром иностранных дел. На этой должности он сменит Ибрагима аль-Ассафа. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Также от должности отстранен министр транспорта Аравии Набиль бен Мухаммед аль-Амуди, его сменит Салех бин Насер бин Али аль-Джассер.

Экс-глава внешнеполитического ведомства Ибрагим аль-Ассаф теперь станет государственным министром. В соответствии с законодательством Саудовской Аравии государственный министр не руководит каким-либо ведомством, однако имеет право голоса на заседаниях кабинета министров.

Ибрагим аль-Ассаф возглавлял МИД Саудовской Аравии с 2018 года, сменив на этом посту Аделя аль-Джубейра.

Что касается Фейсала бин Фархана бин Абдаллы Аль Сауда, то он является членом королевской семьи. Ранее он работал в том числе в посольствах в США и Германии.

Авторы: Кристина Астафурова, Артем Филипенок
Теги: Саудовская Аравия, МИД
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