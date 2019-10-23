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СМИ узнали о новой отставке в Белом доме на фоне скандала с саммитом G7
По данным Reuters, свой пост покидает советник Дональда Трампа по вопросам внешней торговли и саммита G7 Келли Энн Шоу
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / Reuters)

Советник президента США по вопросам внешней торговли и саммиту G7 (пройдет в США) Келли Энн Шоу покидает Белый дом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации США.

О причинах ухода Шоу из команды Трампа не сообщается. Агентство уточняет, что Шоу была также частью команды, консультировавшей президента во время торговых переговоров с Китаем. Источник агентства уточнил, что Шоу покинет свой пост в пятницу.

«Мне показалось, что пришло время для меня», — сказала Шоу Reuters. Она отметила, что проработала в федеральном правительстве 10 лет, в то время как собиралась остаться только на три. «Я готова к своему следующему, новому приключению», — добавила она.

Тем временем подготовка предстоящего саммита G7, который в 2020 году пройдет в США, сталкивается с определенным сопротивлением со стороны демократов. Ранее администрация Трампа объявила, что планирует проводить саммит G7 в гольф-курорте президента Trump National Doral Miami. Однако подобные планы вызвали недовольство со стороны демократов. Позднее Трамп объявил, что отказывается от идеи проводить саммит в своем гольф-клубе в виду «иррациональной враждебности» некоторых СМИ и представителей Демократической партии.

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Беглый дом: кто и почему покидал команду Трампа

При этом в Белом доме утверждали, что проведение саммита в гольф-клубе Трампа обошлось бы дешевле и американским налогоплательщикам и иностранным гостям. Так, исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни ранее говорил, что президент «не будет получать прибыль» и что «Doral» обойдется намного дешевле, чем альтернативные площадки.

Автор: Мария Бондаренко
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