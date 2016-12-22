Киев исключил тюремное наказание для крымчан за проезд по Крымскому мосту

Одобренная Радой уголовная ответственность за незаконное пересечение границы Украины коснется только иностранцев, пояснили в погранслужбе страны. Крымчанам за проезд по Крымскому мосту грозит административная ответственность

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил о том, что крымчанам за пересечение моста через Керченский пролив грозит только административная ответственность. Одобренная на прошлой неделе Верховной радой инициатива, предполагающая уголовное наказание за незаконное пересечение госграницы Украины, коснется только иностранцев, пояснил чиновник в эфире радиостанции «Крым.Реалии».

«Граждане, которые незаконно въезжают или выезжают из Крыма, будут, как и ранее, нести ответственность по ст. 204.2 [КУоАП] — административную», — уточнил Слободян. Эта статья ​за нарушение порядка въезда «на временно оккупированную территорию Украины» и выезда из нее предполагает штраф от 100 до 300 «необлагаемых [налогом] минимумов доходов граждан» (один такой минимум в 2018 году оценивается в 17 гривен — 39,5 руб.).

«Выданные на оккупированной территории российские документы» не имеют для Киева «никакой юридической силы», подчеркнул Слободян, добавив, что «рассматривать их как основание для пересечения границы или пределов оккупированных территорий нет никаких законных причин».

«Для нас крымчане — граждане Украины, которые могли пересечь границу через закрытые пункты пропуска, но на территорию материковой Украины въезжают уже через официальные пункты контроля», — пояснил помощник главы украинской погранслужбы. При пересечении Крымского моста таких нарушителей, по словам чиновника, на Украине будут привлекать к административной ответственности.

Уголовное же наказание «по давно уже существующей» ст. 332.1 украинского Уголовного кодекса (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее), по данным собеседника радиостанции, будет применяться «только в случае совершения таких действий с целью причинения вреда интересам Украины».

Инициатива, которая предполагает уголовную ответственность за незаконный въезд в республику, коснется только случаев, когда «в нарушение законодательства» Крым будут посещать иностранцы, уточнил Слободян. Если им запретят въезд на территорию Украины, но они все равно попытаются попасть в республику в обход пункта пропуска или с поддельным документом, то «их задержат, и это однозначно уголовная ответственность», подчеркнул чиновник.

Проект закона о введении уголовной ответственности для незаконно проникших на территорию Украины граждан «государства-агрессора», а также людей с паспортами других стран, действующих в интересах другого государства, в Верховную раду был внесен 4 августа. 18 октября ее члены поддержали введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы Украины для представителей российских силовых ведомств. Согласно поправкам в ст. 332.2 УК Украины таким нарушителям в республике может грозить до трех лет лишения свободы.