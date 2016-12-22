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Кремль отверг возможность санкций против рядовых украинцев
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Кремль отверг возможность санкций против рядовых украинцев
Украинский кризис, 12:45
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Кремль отверг возможность санкций против рядовых украинцев
Санкции против Киева могут быть направлены против физических лиц, однако массовых ограничений против рядовых граждан не будет, поскольку украинцы — братский для России народ, отметил Дмитрий Песков
Фото: Глеб Гараничев / Reuters

Новые ограничительные меры России против Украины, которые накануне поручил ввести президент Владимир Путин, могут касаться как экономики страны, так и отдельных граждан. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Скажем так, Украина же предпринимает меры и в отношении экономики, и в отношении юридических лиц, и в отношении физических лиц. Поэтому ни того, ни другого, ни третьего исключать нельзя», — отметил он.

Отвечая на вопрос, пойдет ли Кремль на массовые санкции против украинских граждан, Песков напомнил слова Путина, который неоднократно говорил о том, что граждане Украины и так страдают из-за действий политики Киева, «из-за тех авантюрных действий, в которые граждане Украины были втянуты на юго-востоке страны».

По его словам, украинский народ был и остается братским для России «за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в националистических и ультранационалистических настроениях».

Путин поручил ввести новые санкции против Украины
Политика

В понедельник, 22 октября, Путин подписал указ о введении новых «специальных экономических мер» в отношении Украины. В пояснении к документу указывается — «в связи с недружественными действиями Украины» в отношении россиян и российских компаний. Глава государства поручил кабмину подготовить списки физических и юридических лиц, в отношении которых необходимо ввести ограничительные меры, а также выяснить, какие именно меры необходимо принять.

В настоящее время против Украины действует продовольственное эмбарго, которое запрещает российским производителям экспортировать с территории соседнего государства некоторые товары. В июле Путин продлил эти санкции до конца 2019 года. Помимо этого через территорию России запрещается направлять транзитом украинские товары в Казахстан и Киргизию — они должны проходить через территорию Белоруссии.

Авторы: Анна Трунина, Владимир Дергачев.
Теги: Кремль , Дмитрий Песков , Украина , Санкции
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