Вместо Давоса: зачем стратег Трампа создает правый интернационал в Европе

Экс-советник Дональда Трампа Стивен Бэннон в январе запустит проект по объединению в ЕС националистов и популистов. Они требуют политической самостоятельности, но им интересен опыт Бэннона и совместная аналитическая работа

Стивен Бэннон (Фото: Aaron Bernstein / Reuters)

Бэннон и правые против Сороса

Учредительная встреча участников проекта «Движение» (The Movement), призванного объединить европейские правые силы, пройдет в Брюсселе в середине января. Об этом в интервью EUobserver, опубликованном 22 октября, заявил глава бельгийской «Народной партии» Микаэль Модрикамен. ​Во встрече примут участие до 30 правых движений и партий из Европы, а также представители администрации США и американского консервативного «Движения чаепития», рассказал он. Модрикамен допустил, в дальнейшем к «Движению» могут присоединиться политические силы за пределами Европы и США.

Модрикамен — соратник экс-советника американского президента Дональда Трампа Стивена Бэннона. Именно Бэннон в июле этого года объявил о создании «Движения» — структуры со штаб-квартирой в Брюсселе, которая объединит европейских правых. Оно должно стать идейной альтернативой либеральному фонду «Открытое общество» миллиардера Джорджа Сороса, но скопирует его модель организации. «Сорос великолепен. Он — зло, но он великолепен», — говорил Бэннон в интервью интернет-изданию Daily Beast. С момента основания «Открытого общества» в 1984 году оно потратило на спонсирование либеральных проектов более $30 млрд.

В разговоре с Reuters Бэннон объяснял, что его популистский проект должен привести к «тектоническим сдвигам» в европейской политике. По словам его помощника, британца Рахима Кассама, «Движение» станет «координационным центром для популистских и националистических движений в Европе»: «Мы сосредоточим свое внимание на оказании помощи людям и организациям, которых волнуют такие вопросы, как суверенитет, пограничный контроль, рынок труда».

Кто такой Стивен Бэннон 64-летний Стивен Бэннон — политический деятель, возглавлявший штаб республиканца Дональда Трампа в преддверии выборов в 2016 году. Как утверждается в книге Боба Вудворда «Страх: Трамп в Белом доме», Бэннон выступал как главный сторонник ведения кампании в бескомпромиссном и вызывающем ключе, что обеспечило республиканцу победу. После инаугурации Трампа в январе 2017 года Бэннон занял должность советника президента по стратегическим вопросам. Он покинул ее в августе 2017 года. Как отмечается в заявлении Белого дома, уход Бэннона состоялся по общему согласию сторон. C 2018 года экс-советник президента США занялся созданием «Движения». Бэннон вырос в Вирджинии в рабочей семье католиков, голосовавших за демократов. В 1977 году, после окончания учебы в колледже, он поступил служить на флот. Во время службы у Бэннона появились симпатии к Республиканской партии Рональда Рейгана. Покинув службу, Бэннон поступил в Гарвардский университет и окончил программу MBA (магистр делового администрирования). Затем он работал в банке Goldman Sachs, а потом продюсировал фильмы в Голливуде. В 2000-х годах Бэннон начал заниматься режиссерской деятельностью. В числе его работ — документальная лента о карьере бывшего кандидата в вице-президенты США Сары Пэйлин и фильм, разоблачающий левое движение Occupy. В 2012 году Бэннон стал исполнительным директором новостного агентства Breitbart после смерти его создателя Эндрю Брейтбарта. Бэннон слагал с себя полномочия директора Breitbart дважды: в 2016 году, когда возглавил штаб Трампа, и в январе 2018 года, когда он оставил эту должность после критических заявлений в адрес сына Дональда Трампа — Дональда Трампа-младшего.

Модрикамен в интервью EUobserver противопоставил «Движение» традиционным европейским организациям и площадкам — экономическому форуму в Давосе, Бильдербергскому клубу (ежегодная конференция политиков и бизнесменов) и самому Евросоюзу. По словам бельгийского политика, «Движение» будет существовать за счет частных пожертвований. В интервью Daily Beast Бэннон рассказал о намерениях нанять на проект не менее десяти постоянных работников, включая эксперта по социологическим опросам и специалиста по коммуникациям. Впоследствии штат «Движения» будет расширен до нескольких десятков человек, указывал экс-советник президента США. Кроме того, Бэннон предлагал свою помощь в деле создания блока правых партий, который, по расчетам американца, может получить до трети мест по итогам выборов в Европейский парламент в мае 2019 года.

Микаэль Модрикамен (Фото: Francois Lenoir / Reuters)

Самые заметные правые партии в Европе Франция: «Национальное объединение» Марин Ле Пен (восемь из 577 мест в Национальном собрании, 16 мест из 751 в Европарламенте). Италия: партия «Лига» во главе с министром внутренних дел Маттео Сальвини (122 места из 620 в Национальном собрании, пять мест в Европарламенте). Великобритания: Партия независимости Соединенного Королевства Найджела Фараджа (не представлена в палате общин, три места в палате лордов, 24 в Европарламенте). ФРГ: «Альтернатива для Германии» (94 из 709 мест в бундестаге, два в Европарламенте). Австрия: Австрийская партия свободы во главе с вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе (51 из 183 мест в парламенте, четыре в Европарламенте). Венгрия: «Фидес» (Венгерский гражданский союз) во главе с премьер-министром Виктором Орбаном (133 из 199 в национальном парламенте, 12 в Европарламенте). Швеция: «Шведские демократы» (62 из 349 в национальном парламенте, два в Европарламенте).

«Евроскептикам не нужна иностранная помощь»

Среди ультраправых партий нет консенсуса относительно «Движения». В пользу проекта выступают итальянские правые. После встречи с Бэнноном и Модрикаменом в Риме 7 сентября вице-премьер Италии и глава партии «Лига» Маттео Сальвини сказал, что поддерживает «Движение».

Однако ультраправые во Франции и Германии все еще относятся к замыслам «Движения» с недоверием. Проект Бэннона должен заниматься только аналитикой и социологическими исследованиями, тогда как европейцы будут реализовывать свою политику самостоятельно, прокомментировала инициативу ​лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен. Отвечая на комментарии французского политика, Модрикамен заверил, что «Движение» не намерено заниматься организацией европейских партий, а лишь предоставить консерваторам форум для диалога.

Несмотря на обилие новостей в СМИ о «Движении», подробные обстоятельства его работы пока неизвестны, сказал РБК председатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Йорг Мойтен. «Пока что у нас не появилось достоверной информации на этот счет», — пояснил лидер главной оппозиционной партии в парламенте. — Так или иначе, наверняка можно говорить о двух вещах: во-первых, господин Бэннон не будет играть важной роли в предстоящих выборах в Европарламент; во-вторых, партии, скептично относящиеся к Евросоюзу, не нуждаются в иностранной помощи». В то же время, добавил Мойтен, АдГ в любой момент готова поддержать создание международного аналитического центра, если такая идея будет представлена.

Проект Бэннона пользуется у европейских националистов неоднозначной репутацией, констатировал в разговоре с РБК доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули. Имидж США у правого электората, например во Франции, неидеальный, напомнил он. Не до конца понятно, чем именно Бэннон может помочь ультраправым партиям, учитывая то, что часть из них не готова объединяться с другими, и наличие у них платформы для дискуссий в виде Европарламента, сказал РБК глава брюссельского офиса аналитического центра Open Europe Питер Клеппе.

Не рассчитывают националисты и на получение от популистов из США доступа к электоральным инструментам или финансовым средствам, продолжил Тэвдой-Бурмули. «Что касается технологий сбора данных о гражданах, которые, как считают многие, помогли команде Трампа в ходе американских выборов, то в ЕС существует жесткое законодательство, запрещающее использование подобных инструментов», — пояснил эксперт. «Что же до финансового аспекта, то ультраправые хотят представить себя в роли прозрачных политических сил и не желают быть замешанными в получении иностранных средств​, иначе у них могут начаться проблемы, как это случилось с партией Ле Пен», — уточнил Тэвдой-Бурмули, имея в виду разбирательства вокруг неправомерных трат средств Европарламента «Национальным объединением».

Единственное, чем Бэннон может помочь националистам в Европе, — придать им морально-политических сил, сказал Тэвдой-Бурмули. Кроме того, Бэннон может поделиться с ультраправыми своим опытом работы со СМИ, добавил Клеппе.

Общее поле с Россией

В последние годы российские политики наладили связи с большинством потенциальных участников «Движения». На прошлой неделе в Москве побывал Маттео Сальвини, вновь говоривший о необходимости снять санкции с Москвы. Австрийская партия свободы подписала договор о сотрудничестве с «Единой Россией». Москву также неоднократно посещали делегации из АдГ и Лиги. Марин Ле Пен не только получила четыре года назад кредит в российском банке, как сообщала газета The Financial Times, но и была принята Владимиром Путиным незадолго до президентских выборов во Франции.

Хотя структура Бэннона и надеется усилить влияние среди ультраправых, это вряд ли можно рассматривать как конкуренцию России, сказал РБК глава холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Националисты в Европе — как правило изоляционисты и заинтересованы в обсуждении экономических вопросов, темы международных отношений, в том числе связей с Москвой, являются для них периферийными, пояснил Минченко. Вдобавок, напомнил он, инициатива Бэннона не первый случай взаимодействия американских консерваторов с националистами в Европе. В качестве примера Минченко назвал экспорт из США в Британию политических технологий, задействованных сторонниками выхода из Евросоюза. Кампания сторонников Brexit пользовалась услугами консалтинга Cambridge Analytica, который работал на на кампанию Трампа и который связан с семьей Мерсер — доноров Республиканской партии в США, напомнил собеседник РБК.

Так или иначе, открытая поддержка Россией новой инициативы Бэннона оказала бы ультраправым медвежью услугу, отмечает Тэвдой-Бурмули: «Европейцы участие Москвы в подобных форумах воспримут как углубление ее влияния в дела Европы». «Если Россия будет как-то задействована в подобном проекте, то, полагаю, лишь в амплуа наблюдателя», — добавил эксперт, предположив, что российский истеблишмент может быть представлен в «Движении» разве что ЛДПР или оставшимися участниками партии «Родина».