В Думе предложили бесплатно выдавать молочные смеси для новорожденных

Стоимость одной банки молочной смеси превышает 2 тыс. руб. и некоторым родителям не хватает на нее денег, заявили в комитете по делам семьи. Там предлагают выдавать смеси бесплатно по рецепту

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила наделить сухие молочные смеси для новорожденных статусом лекарственного препарата и выдавать их бесплатно по рецепту. Об этом она сообщила на парламентских слушаниях, посвященных лекарственной безопасности, передает корреспондент РБК.

«Грудное молоко — это единственное возможное питание для новорожденного ребенка. У нас всего лишь 5% женщин не могут кормить грудью. Все остальные ситуации — это когда мы лечим ребенка», — пояснила депутат.

Она отметила, что стоимость одной банки гидролизата сейчас превышает порядка 2 тыс. руб. «Таких банок в месяц необходимо столько, что зарплаты родителей, к сожалению, не хватает», — указала депутат.

По словам Буцкой, есть ситуации, когда родители не покупают выписанный врачом гидролизат из-за стоимости и кормят ребенка разведенным коровьим молоком, в результате чего дети погибают. «Сухие смеси — это не питание, это лекарство, которым необходимо обеспечить семьи», — заключила она.

Буцкая также указала, что не все знают, что родители многодетных семей могут получать лекарства для детей до шести лет по рецепту бесплатно. По мнению депутата, необходимо совершенствовать механизм, чтобы родители знали и пользовались таким правом.

Она также обратилась к Министерству здравоохранения с просьбой предоставить информацию, какие препараты и в каких регионах все-таки выдаются сейчас бесплатно многодетным семьям.

К тому же, согласно законодательству, регионы должны расширять перечень предоставления такой льготы, указала депутат. Она привела в пример Москву, где дети из многодетных семей обеспечиваются препаратами бесплатно до 18 лет.

РБК направил запрос в Минздрав с просьбой оценить предложение депутата.