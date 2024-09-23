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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе задержали группу людей, планировавших захват власти в городе

СБУ: в Одессе задержали группу людей, собравшуюся захватить власть в городе
Сюжет
Военная операция на Украине
СБУ задержала двух мужчин, у них изъяли более 70 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами и боеприпасами
Фото: SBUkr / Telegram
Фото: SBUkr / Telegram

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала несколько человек, которые пытались силой захватить власть в Одессе. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

В результате операции в областном центре задержали руководителя преступной группы и его «правую руку», у них изъяли более 70 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами и боеприпасами, а также бронежилеты, шлемы, баллистические очки и другое тактическое снаряжение, уточнили в службе. СБУ задокументировала подрывную деятельность и нейтрализовала группу после того, как ее «активировали».

Согласно материалам дела, главарем группы был 49-летний крымчанин, который после 2014 года переехал в Одессу. В случае захвата Одессы участникам ячейки обещали некие «должности» в местной администрации.

На основании этого СБУ сообщила задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109 УК Украины — действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, совершенные по предварительному сговору, и пп. 1, 3 ст. 260 — создание вооруженных формирований, не предусмотренных законом.

Задержанные находятся под стражей, им грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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