Bloomberg узнал о планах Путина одобрить Парижское соглашение по климату

По данным агентства, правительство примет распоряжение о ратификации соглашения, которое Россия подписала еще в 2016 году. Одобрение документа может совпасть с саммитом ООН по климату, который стартует 23 сентября в Нью-Йорке

Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин спустя три с половиной года «решил ратифицировать» Парижское соглашение по климату от 2015 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как утверждают собеседники агентства, соглашение будет утверждено распоряжением правительства, а не путем принятия соответствующего закона в парламенте. По мнению собеседников агентства, ратификация в обход Госдумы не позволит оспорить позицию Кремля депутатам, поддерживающим противников соглашения в том числе в сфере энергетики и металлургии.

Ратификация — придание международному договору юридической силы. Согласно ФЗ «О международных договорах», ратификации подлежат, в частности, договоры, исполнение которых требует изменения действующего законодательства. Специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper, преподаватель кафедры международного права юридического факультета МГУ Сергей Гландин заявил РБК, что сценарий с ратификацией не через парламент реален.

«В Парижском договоре есть 20-я статья, которая говорит, что к договору можно присоединиться, ратифицировать, подписать или принять другим способом, — сказал он. — У нас есть ФЗ от 1995 года «О международных договорах», там есть 6-я статья, которая устанавливает те формы, в которых Российская Федерация выражает согласие на обязательность для нее международного договора, где приведен такой же перечень мер. Этот же закон содержит перечень договоров, которые подлежат обязательной ратификации со стороны парламента, я пытался разобраться с предметом этого договора по климату, и, как мне кажется, предмет этого договора не нуждается в обязательной ратификации через парламент. То есть федеральная власть в лице президента по ст. 6 данного ФЗ может определить, в какой форме нам к нему присоединяться. Поскольку у нас направление внешней политики формирует президент, то он может присоединиться к нему, как считает нужным», — заявил Гландин.

Также юрист отметил, что если бы в договоре были положения о передаче территорий, о бюджетных ассигнованиях или правах человека, то он бы подлежал одобрению со стороны Государственной думы.