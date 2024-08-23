Сдачу экзамена для мигрантов рекомендовали снимать на видео
Правительственная комиссия рекомендовала Минобрнауки ввести обязательную видеофиксацию приема экзамена у мигрантов по русскому языку, истории России и основам законодательства, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Согласно действующему законодательству, иностранные граждане обязаны сдать экзамен, который состоит из этих трех блоков, для получения патента на работу, разрешения на временное проживание или вида на жительство в России.
По данным агентства, такие рекомендации были выработаны по результатам правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 1 июля 2024 года. Минобрнауки должно будет установить видеофиксацию «письменной части процедуры сдачи экзамена», «ввести альтернативные основания для аннулирования сертификатов» и проинформировать об итогах этой работы до 1 октября. В ведомстве уже подготовили методические рекомендации для организаций, которые проводят тестирование иностранных граждан. В частности, пишет «Интерфакс», они содержат пункты о видеозаписи процедуры, которая не должна продолжаться менее 30 минут, и установлении единой стоимости проведения такого экзамена в России.
Как уточнили в ведомстве, ответственными за организацию тестирования иностранных граждан являются 11 организаций, сам экзамен можно сдать на 150 площадках.
распорядился усилить контроль за проведением экзамена для мигрантов. По результатам проверки соответствующих площадок 13 вузов потеряли право проводить тестирование. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью РБК отмечал, что они часто пользовались правом передавать свои полномочия коммерческим организациям. Вместе с тем он говорил о дефиците подобных площадок и поиске решения данной проблемы со стороны властей.
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