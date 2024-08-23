Сдачу экзамена для мигрантов рекомендовали снимать на видео

Сдачу экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства для мигрантов будут снимать на видео, сообщило Минобрнауки. Иностранцы таким образом получают патент на работу, временное разрешение на проживание и ВНЖ

Фото: Артем Житенев / РИА Новости

Правительственная комиссия рекомендовала Минобрнауки ввести обязательную видеофиксацию приема экзамена у мигрантов по русскому языку, истории России и основам законодательства, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Согласно действующему законодательству, иностранные граждане обязаны сдать экзамен, который состоит из этих трех блоков, для получения патента на работу, разрешения на временное проживание или вида на жительство в России.

По данным агентства, такие рекомендации были выработаны по результатам правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 1 июля 2024 года. Минобрнауки должно будет установить видеофиксацию «письменной части процедуры сдачи экзамена», «ввести альтернативные основания для аннулирования сертификатов» и проинформировать об итогах этой работы до 1 октября. В ведомстве уже подготовили методические рекомендации для организаций, которые проводят тестирование иностранных граждан. В частности, пишет «Интерфакс», они содержат пункты о видеозаписи процедуры, которая не должна продолжаться менее 30 минут, и установлении единой стоимости проведения такого экзамена в России.

Как уточнили в ведомстве, ответственными за организацию тестирования иностранных граждан являются 11 организаций, сам экзамен можно сдать на 150 площадках.