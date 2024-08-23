ФСИН уточнила число погибших при захвате колонии под Волгоградом
Во время захвата осужденными исправительной колонии № 19 в Суровикино под Волгоградом погибли три сотрудника ФСИН, а не четверо, сообщили в пресс-бюро службы, передает «Интерфакс».
«Погибших сотрудников всего трое. Четвертый выжил», — говорится в сообщении.
Из опубликованного ранее сообщения ФСИН следовало, что погибли четыре сотрудника службы, еще четверо пострадали. «Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Еще четверо, оказавшие сопротивление, госпитализированы, один из которых скончался в больнице», — говорилось в публикации на сайте ФСИН.
Четверо осужденных напали на сотрудников колонии днем 23 августа. Они потребовали предоставить им автомобиль, автоматы, а также отпустить их земляков из ШИЗО. Телеграм-канал Baza сообщал, что захватчики заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (ИГ, признано террористической организацией и запрещено в России). Около 16:00 мск силовики провели штурм и нейтрализовали осужденных.
Трое заключенных, которые захватили помещения ИК-19, были осуждены за торговлю наркотиками, еще один — за непредумышленное убийство в ходе драки. Об этом говорится в приговорах судов:
- гражданин Узбекистана Рамзиндин Тошев в 2023 году был осужден Волжским районным судом Волгограда на восемь лет колонии по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств);
- уроженец Таджикистана Назирчон Тошов в 2022 году был приговорен Городищенским районным судом Волгограда к восьми с половиной годам колонии строгого режима по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на производство, сбыт или пересылка наркотиков в крупном размере);
- уроженец Таджикистана Наврузи Рустамчон был осужден за аналогичное преступление на семь лет лишения свободы вместе с сообщником.
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