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Захват заложников в ИК-19 ,  
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ФСИН уточнила число погибших при захвате колонии под Волгоградом

При захвате колонии под Волгоградом погибли трое сотрудников ФСИН
Сюжет
Захват заложников в ИК-19
Один из считавшихся погибшим сотрудников ФСИН выжил, сообщили в пресс-бюро ведомства
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Во время захвата осужденными исправительной колонии № 19 в Суровикино под Волгоградом погибли три сотрудника ФСИН, а не четверо, сообщили в пресс-бюро службы, передает «Интерфакс».

«Погибших сотрудников всего трое. Четвертый выжил», — говорится в сообщении.

Из опубликованного ранее сообщения ФСИН следовало, что погибли четыре сотрудника службы, еще четверо пострадали. «Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Еще четверо, оказавшие сопротивление, госпитализированы, один из которых скончался в больнице», — говорилось в публикации на сайте ФСИН.

ФСИН уточнила число погибших при захвате колонии под Волгоградом
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Четверо осужденных напали на сотрудников колонии днем 23 августа. Они потребовали предоставить им автомобиль, автоматы, а также отпустить их земляков из ШИЗО. Телеграм-канал Baza сообщал, что захватчики заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (ИГ, признано террористической организацией и запрещено в России). Около 16:00 мск силовики провели штурм и нейтрализовали осужденных.

Захват заложников в колонии под Волгоградом. Что известно
Общество
Фото:Максим Киселев / ТАСС

Трое заключенных, которые захватили помещения ИК-19, были осуждены за торговлю наркотиками, еще один — за непредумышленное убийство в ходе драки. Об этом говорится в приговорах судов:

  • гражданин Узбекистана Рамзиндин Тошев в 2023 году был осужден Волжским районным судом Волгограда на восемь лет колонии по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств);
  • уроженец Таджикистана Назирчон Тошов в 2022 году был приговорен Городищенским районным судом Волгограда к восьми с половиной годам колонии строгого режима по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на производство, сбыт или пересылка наркотиков в крупном размере);
  • уроженец Таджикистана Наврузи Рустамчон был осужден за аналогичное преступление на семь лет лишения свободы вместе с сообщником.

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Теги
Волгоградская область захват заложников исправительная колония
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