ФСИН уточнила число погибших при захвате колонии под Волгоградом

Один из считавшихся погибшим сотрудников ФСИН выжил, сообщили в пресс-бюро ведомства

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Во время захвата осужденными исправительной колонии № 19 в Суровикино под Волгоградом погибли три сотрудника ФСИН, а не четверо, сообщили в пресс-бюро службы, передает «Интерфакс».

«Погибших сотрудников всего трое. Четвертый выжил», — говорится в сообщении.

Из опубликованного ранее сообщения ФСИН следовало, что погибли четыре сотрудника службы, еще четверо пострадали. «Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Еще четверо, оказавшие сопротивление, госпитализированы, один из которых скончался в больнице», — говорилось в публикации на сайте ФСИН.

Video

Четверо осужденных напали на сотрудников колонии днем 23 августа. Они потребовали предоставить им автомобиль, автоматы, а также отпустить их земляков из ШИЗО. Телеграм-канал Baza сообщал, что захватчики заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (ИГ, признано террористической организацией и запрещено в России). Около 16:00 мск силовики провели штурм и нейтрализовали осужденных.