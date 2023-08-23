«Фонтанка» назвала состав пассажиров упавшего в Тверской области самолета

«Фонтанка»: в списке пассажиров разбившегося бизнес-джета были Пригожин и Уткин

Среди пассажиров джета Embraer, летевшего из Москвы в Петербург, помимо Евгения Пригожина, должен был быть командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, пишет издание. Всего, по данным МЧС, на борту было десять человек

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В бизнес-джете, разбившемся в Тверской области, помимо основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина должны были лететь командир Дмитрий Уткин, оператор Пригожина, логист ЧВК и личная охрана, сообщает «Фонтанка».

Ранее о том, что Пригожин значился в списке пассажиров, сообщала Росавиация.

Всего на борту было десять человек, в том числе три члена экипажа. По предварительным данным ведомства, все они погибли. ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу передает, что спасатели извлекли семь тел.

Самолет Embraer Legacy направлялся из Москвы в Санкт-Петербург, он потерпел крушение в районе населенного пункта Куженкино в Бологовском районе на северо-западе Тверской области. По словам источника РБК в правоохранительных органах, среди версий катастрофы следователи рассматривают ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. Уголовное дело заведено по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Бортовой номер упавшего самолета — RA-02795, сообщали телеграм-канал Baza и журналистка Ксения Собчак. Джет принадлежал компании «МНТ-Аэро», которая специализируется на бизнес-перевозках. Комиссия Росавиации начала расследование обстоятельств и причин произошедшего.

О катастрофе проинформировали президента США Джо Байдена. «Мы видели эти сообщения. Если они подтвердятся, ни для кого это не должно стать сюрпризом», — сказал представитель Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон.