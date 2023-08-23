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Катастрофа самолета Пригожина ,  
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Байдена проинформировали о крушении джета Пригожина в Тверской области

Белый дом: Джо Байдена проинформировали о крушении джета Пригожина в Тверской области
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Катастрофа самолета Пригожина
Президента США проинформировали о крушении бизнес-джета Embraer, в списке пассажиров которого был Евгений Пригожин, сообщили в Белом доме. Источник РБК говорил, что следствие рассматривает версию «внешнего воздействия» на самолет

Байдена проинформировали о крушении джета Пригожина в Тверской области
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Президента США Джо Байдена проинформировали о крушении бизнес-джета Embraer Legacy, в списке пассажиров которого был Евгений Пригожин, сообщает The Washington Post со ссылкой на сообщение Белого дома.

«Президент был проинформирован об авиакатастрофе в России», — сказано в сообщении.

Бизнес-джет Embraer Legacy упал в районе населенного пункта Куженкино в Бологовском районе на северо-западе Тверской области. По данным МЧС России, на борту самолета, совершавшего рейс Москва — Санкт-Петербург, находились десять человек (из них три члена экипажа). Все находившиеся на борту погибли, говорилось в сообщении ведомства.

Фото:Яндекс.Карты Фото:flightradar24.com Место крушения самолета Столб дыма над местом крушения самолета Обломки рухнувшего самолета Полицейские и автомобиль скорой помощи на месте крушения самолета

В Росавиации сообщили, что в числе пассажиров самолета значится Евгений Пригожин. Так зовут основателя ЧВК «Вагнер», однако в ведомстве не уточняли, идет ли речь именно о нем. Позже член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в своем телеграм-канале, что выдающиеся «музыканты» (так называют бойцов ЧВК «Вагнер») подтвердили гибель Пригожина и командира Василия Уткина (позывной Вагнер) при крушении самолета. О том, что Пригожин был на борту и погиб, также сообщают «Фонтанка» и Ксения Собчак со ссылкой на источники.

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Собчак со ссылкой на источники, а также телеграм-канал Baza ранее писали, что бортовой номер упавшего самолета — RA-02795, это судно связывают с основателем ЧВК «Вагнер». Источник «РИА Новости» в экстренных службах сообщил, что тела восьми погибших уже обнаружены на месте падения самолета.

По факту крушения бизнес-джета СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Специальная комиссия Росавиации также начала расследование крушения, а губернатор Тверской области Игорь Руденя взял дело под личный контроль.

Источник РБК в правоохранительных органах заявил, что следствие рассматривает различные версии крушения бизнес-джета, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Джо Байден Тверская область Евгений Пригожин авиакатастрофа
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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