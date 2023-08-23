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В Сумах прогремел взрыв

Воздушные силы Украины сообщили о работе ПВО в Сумах
Сюжет
Военная операция на Украине
В Сумской области объявлена воздушная тревога. Воздушные силы заявили о работе ПВО в Сумах. Взрыв прозвучал также в другом городе региона, МВД сообщает о двух погибших и трех пострадавших
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

В Сумах работают системы ПВО, сообщают Воздушные силы Украины. О звуках взрывов ранее писали «Зеркало недели» и «Суспiльне».

По данным МВД Украины, взрыв также произошел в городе Ромны Сумской области, там погибли два человека, еще трое пострадали. Под завалами здания могут находиться еще люди, добавило ведомство.

В регионе объявлена воздушная тревога.

Сумская область граничит с Курской и Белгородской областями. В конце июля в Сумах также прогремели взрывы, было повреждено здание.

В ночь на 23 августа взрывы звучали в портовом городе Измаиле Одесской области. Глава администрации региона Олег Кипер сообщил о попадании по производственно-перегрузочным комплексам. Там произошел пожар на площади 700 кв. м, его локализовали. Кипер также заявил о повреждении зернохранилища.

Минобороны России начало наносить удары по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины прошлой осенью. В военном ведомстве подчеркивают, что эти удары наносятся исключительно по военным или связанным с ними объектам.

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Президент России Владимир Путин назвал удары ответом на предыдущий теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября прошлого года. После второго теракта на Крымском мосту, 17 июля 2023-го, под ночные «удары возмездия», как называет их российское Минобороны, попадали также Одесса, Измаил и Николаев.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Сумская область Воздушная тревога ПВО
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