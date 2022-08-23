Италия лишила орденов Грушко, Грефа, Мельниченко и Белозерова
Президент Италии Серджо Маттарелла лишил замминистра иностранных дел России Александра Грушко ордена Звезды Италии степени Великого офицера. Соответствующий указ опубликован в Gazzetta Ufficiale.
«Орден Звезды Италии степени Великого офицера, [врученный] Грушко Александру Викторовичу, отозван за недостойностью», — говорится в указе.
Орден имеет пять степеней: Кавалера, Офицера, Командора, Великого офицера и Кавалера Большого креста. Награда степени Командора отобрана у Александра Дюкова, Андрея Мельниченко, Кирилла Дмитриева, Дмитрия Конова, Германа Грефа и Олега Белозерова. Орден степени Кавалера отозван у Евгения Иванова, Алексея Гордеева и Александра Шохина.
Грушко был представлен к ордену в сентябре 2021 года «в знак признания вклада в укрепление отношений между Италией и Россией».
Дюков — генеральный директор и председатель правления «Газпром нефти» — был награжден орденом в мае 2019 года за «значительный вклад в укрепление торгово-экономических и промышленных связей Италии и России».
Мельниченко — основателю СУЭКа и «Еврохима» — был вручен орден в июне 2019 года по случаю открытия завода «Еврохима» в Кингисеппе. Награды он удостоился «за содействие диалогу и экономическому сотрудничеству между <...> странами, а также за то, что помог итальянским компаниям продолжить инвестировать в Российскую Федерацию».
Дмитриев — генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) — был награжден в мае 2020 года «за особые заслуги в развитии дружественных отношений и сотрудничества между Италией и Россией».
Конов — экс-глава «Сибура» — получил орден в январе 2020 года за «вклад в чрезвычайно активное расширение сотрудничества между российским нефтехимическим гигантом и итальянскими компаниями как в коммерческой сфере, так и на уровне промышленного партнерства».
Греф — глава Сбербанка — был представлен к ордену
в июне 2021 года за «вклад в укрепление итало-российских связей».
Белозеров — глава РЖД — был удостоен награды в мае 2021 года за «вклад в укрепление итало-российских отношений».
Иванов — заместитель министра иностранных дел России — был награжден в апреле 2016 года за «выдающийся вклад в консульское сотрудничество между Италией и Российской Федерацией, в частности, за неоднократное деятельное участие в разрешении сложных ситуаций, угрожавших безопасности итальянских граждан».
Шохин — президент Российского союза промышленников и предпринимателей — получил орден в декабрь 2018 года.
Ордена также лишен заместитель председателя Госдумы Гордеев.
Представитель РЖД отказался от комментариев. РБК направил запросы в МИД и в РСПП.
В конце мая власти Италии лишили орденов степени Кавалера Большого креста премьер-министра России Михаила Мишустина и главу Минпромторга Дениса Мантурова. Глава ВТБ Андрей Костин был лишен степени Командора.