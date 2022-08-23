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Речь Александра Дугина на похоронах дочери. Видео

На прощании с погибшей Дарьей Дугиной выступил ее отец, философ Александр Дугин. Последними словами дочери было то, что «она чувствует себя воином, героем»

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Дугин на похоронах заявил, что дочь «погибла за Россию и во имя победы»
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Теги
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