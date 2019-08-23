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Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
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Кремль анонсировал «важное заявление» Путина
Что именно будет в этом заявлении, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не уточнил

В скором времени президент России Владимир Путин сделает «важное заявление». Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Путин сделает важное заявление. В самое ближайшее время оно будет опубликовано», — сказал он.

Представитель российского лидера не уточнил, чему именно будет посвящено заявление, однако анонсировал его после того, как рассказал о сути встречи президента с членами Совета безопасности по теме Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«На совещании в основном обсуждалась проблематика ДРСМД в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом», — сказал Песков.

На этой встрече присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Антон Вайно, глава Совбеза России Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также вице-премьер Юрий Борисов, курирующий вопросы развития военно-промышленного комплекса.

Политика
США провели первое после выхода из ДРСМД испытание крылатой ракеты

Речь идет об испытаниях, которые США провели в середине августа. Американские военные впервые после выхода из ДРСМД протестировали крылатую ракету, которая способна поражать цели на расстояния, запрещенные договором. Песков ранее указывал, что эти испытания говорят о том, что Вашингтон «с самого начала вел дело к подрыву» соглашения. В связи с этим Россия и Китай созвали экстренное заседание Совбеза ООН.

Авторы: Анна Трунина, Полина Химшиашвили
Теги: Кремль, Дмитрий Песков, Владимир Путин
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