Политика , 23 авг, 03:43
0
СМИ узнали об отказе США от идеи урезать финансовую помощь другим странам
Белый дом отказался от этой идеи на фоне критики представителей обеих палат конгресса, а также министра финансов и главы Госдепа. Они предупредили Трампа, что сокращения могут нанести ущерб национальной безопасности
Администрация США приняла решение отказаться от планов урезать помощь иностранным государствам в размере более $4 млрд. Об этом пишет Politico со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
По словам представителя администрации, Дональд Трамп ясно дал понять, что США заинтересованы в том, чтобы выделять материальную помощь другим государствам.
Материал дополняется