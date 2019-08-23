СМИ узнали об отказе США от идеи урезать финансовую помощь другим странам

Белый дом отказался от этой идеи на фоне критики представителей обеих палат конгресса, а также министра финансов и главы Госдепа. Они предупредили Трампа, что сокращения могут нанести ущерб национальной безопасности

Администрация США приняла решение отказаться от планов урезать помощь иностранным государствам в размере более $4 млрд. Об этом пишет Politico со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

По словам представителя администрации, Дональд Трамп ясно дал понять, что США заинтересованы в том, чтобы выделять материальную помощь другим государствам.

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