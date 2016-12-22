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Патрушев объяснил неподписание общего заявления после встречи с Болтоном
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Патрушев объяснил неподписание общего заявления после встречи с Болтоном
Политика, 17:57
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Патрушев объяснил неподписание общего заявления после встречи с Болтоном
По словам секретаря Совбеза России, подписание такого документа планировалось, однако сорвалось из-за попытки американской стороны включить в него пункт о вмешательстве России в выборы в США
Николай Патрушев (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Состоявшаяся в четверг в Женеве встреча с помощником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном прошла «конструктивно», заявил ее российский участник, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев​. По его словам, в ходе продолжавшейся около пяти часов встречи никаких обвинений в адрес России не звучало.

​Глава Совбеза рассказал журналистам, что на встрече обсуждались вопросы, связанные с Сирией, Афганистаном и Украиной, а также ликвидацией ракет средней и меньшей дальности и судьбой договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

​По словам Патрушева, по итогам встречи планировалось подготовить совместное заявление, однако документ не был подписан из-за попытки американской стороны включить в него упоминание о вмешательстве России в выборы в США.

«Американцы хотели, чтобы в нем было, что мы вмешивались в их выборы, по их мнению, а мы это отрицаем... Мы сказали, что если будет такая фраза, то надо вставить в документ, что американцы не должны вмешиваться во внутренние дела [других стран]. Тогда они сказали, что вообще подписывать такое заявление не будут», — рассказал Патрушев (цитата по «Интерфаксу»).

​Сам Болтон на прошедшей после встречи в Женеве пресс-конференции (трансляцию вело видеоагентство Ruptly) заявил, что предупредил Патрушева о недопустимости вмешательства в промежуточные выборы в конгресс, который пройдут в США в ноябре 2018 года.

​«Я ясно дал понять, что мы не потерпим вмешательства в 2018 году и мы готовы сделать необходимые шаги, чтобы не допустить этого», — сказал Болтон.

Помощник президента США рассказал также, что в ходе встречи с Патрушевым обсуждался вопрос вывода иранских военных из Сирии и американских санкций против Ирана. Болтон подчеркнул, что отверг предложение отсрочить введение санкций в отношении Тегерана.

Трамп предупредил о попытке России помочь демократам на выборах в США
Политика

​В ходе промежуточных выборов планируется переизбрать всех членов палаты представителей конгресса США и треть сенаторов, а также губернаторов большинства штатов. В конце июля 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что его беспокоит возможное вмешательство России в проведение этих выборов с целью не допустить усиления позиций республиканцев.

«Я очень обеспокоен тем, что Россия предпримет все усилия, чтобы повлиять на предстоящие выборы. Так как ни один другой президент не столь жесток по отношению к России, как я, они будут изо всех сил подталкивать демократов. Они точно не хотят Трампа!» — написал Трамп на своей странице в сети Twitter.

По словам Патрушева, в ходе встречи с Болтоном была достигнута договоренность возобновить российско-американские контакты по линии оборонных ведомств и сделать более систематическими контакты по линии спецслужб. Секретарь Совбеза сообщил также, что предложил Болтону провести следующую встречу в Москве или «каком-либо другом городе России». Сроки проведения новой встречи не обсуждались, но, по словам Патрушева, она должна стать результативной.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Николай Патрушев , Джон Болтон
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