Выступление Мединского после переговоров в Стамбуле. Текст

Москва предложила Киеву рассмотреть вопрос объявления краткосрочных перемирий на линии фронта, а также сформировать три рабочие группы, которые будут работать в режиме онлайн

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Текст выступления главы российской переговорной делегации Владимира Мединского после переговоров Москвы и Киева в Стамбуле.

Третий раунд стамбульских переговоров завершился. Мы констатировали, что все договоренности по гуманитарным трекам, которые были проговорены в прошлый раз, выполнены. В настоящее время на украинско-белорусской границе завершается обмен последними партиями военнопленных в количестве примерно 250 человек с каждой стороны. Таким образом, второй беспрецедентно большой обмен примерно по 1200 человек завершен.

Также вы знаете, что был завершен обмен телами погибших, исходя из нравственных соображений, что тело убитого солдата должно быть похоронено на родной земле, мы вернули украинской стороне более 7 тысяч тел. Получили обратно некоторое небольшое количество своих.

Что мы предложили украинской стороне в этот раз? Во-первых, чтобы сэкономить время, ресурсы и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе нашей делегации три рабочие группы, которые будут работать в режиме онлайн. Это будет рабочая группа по политическим вопросам, рабочая группа по гуманитарным вопросам, и рабочая группа по военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств. Украинская сторона взялась рассмотреть это предложение.

Второе. Мы ещё раз предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос объявления на линии боевого соприкосновения, на линии фронта, коротких — по 24-48 часов — перемирий. Для того, чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых, и была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов. Сейчас в так называемой серой зоне из-за опасности постоянного доминирования FPV-дронов санитарные команды подвергаются слишком большому риску, эвакуируя раненых. Для нас важна каждая жизнь. Далее, продолжая обмены военнопленными, мы договорились о том, что в ближайшее время будет проведен обмен ещё не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны. Но я не скрою, что мы предложили с нашей стороны передать Украине большее количество военнопленных. Если они найдут у себя наших, значит, эта цифра будут больше.

Далее, не определяя конкретных сроков, это связано с рядом технических моментов, наличием рефрижераторов специального транспорта, мы предложили Украине передать еще 3 тысячи тел погибших украинских военнослужащих. Как только технически украинская сторона будет готова их принять, останки погибших с помощью Красного Креста будут Украине переданы для захоронения по христианской традиции. Обсуждался вопрос возвращения гражданских, перемещённых в результате ведения боевых действий.

К сожалению, мы были вынуждены констатировать, что один пункт нашей договоренности всё-таки не был выполнен до конца. Не все мирные жители Курской области, которые были «эвакуированы» ВСУ на территорию Украины возвращены в настоящий момент домой. Их немного, около 30 человек, они по-прежнему удерживаются Украиной.

Честно говоря, я вообще не понимаю, почему это происходит. Если вы вывезли мирных жителей из-под огня — верните их домой, как вы говорите. А если вы взяли их в заложники, как взял ХАМАС в своё время — первых, кто попался под руку, тогда давайте называть их заложниками и относиться к ним соответствующим образом.

Ну и в этом случае готовы их поменять. На военных или какие-то другие категории. Ну, тогда только называйте свои действия так, как они являются на самом деле. Вы сами легко подберёте слово.

Также будут продолжены бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными непосредственно на линии боевых действий.

Ну и, естественно, мы долго обсуждали позиции, изложенные нашими сторонами в меморандумах, переданных в прошлый раз. Позиции достаточно далеки друг от друга. Ну, мы договорились продолжить контакты. Как на уровне делегации, так мы надеемся, оперативно на уровне рабочей группы.

И последнее. Что касается десятков тысяч детей, якобы вывезенных с Украины. Весь полный список из 339 фамилий украинских детей, нами за это время (всего 339, я подчеркну) полностью проработан, по каждому имени, по каждой фамилии, часть детей уже возвращена обратно на Украину. По остальным идёт работа. Если будут находиться их законные родители, близкие родственники, представители, незамедлительно эти дети будут возвращаться домой.

Для нас дети — это святое. Сейчас они все под государственным контролем. В достатке и в безопасности находятся в соответствующих детских учреждениях.