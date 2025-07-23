Заявление российской делегации после переговоров. Видео

Появились кадры заявления российской делегации после переговоров с Украиной

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В Стамбуле прошел третий раунд переговоров России и Украины. По его итогам российская делегация выступила с заявлениями.

Перед переговорами делегаций их главы — помощник российского президента Владимир Мединский и секретарь СНБО Рустем Умеров — провели во дворце Чираган двустороннюю встречу.

Для возможного отслеживания соблюдения потенциального режима прекращения огня необходимая инфраструктура есть у Турции, заявлял перед переговорами глава турецкого МИДа Хакан Фидан.