Заявление российской делегации после переговоров. Видео
В Стамбуле прошел третий раунд переговоров России и Украины. По его итогам российская делегация выступила с заявлениями.
Перед переговорами делегаций их главы — помощник российского президента Владимир Мединский и секретарь СНБО Рустем Умеров — провели во дворце Чираган двустороннюю встречу.
Для возможного отслеживания соблюдения потенциального режима прекращения огня необходимая инфраструктура есть у Турции, заявлял перед переговорами глава турецкого МИДа Хакан Фидан.
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