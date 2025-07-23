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Переговоры в Стамбуле ,  
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Турция заявила о возможностях для мониторинга перемирия на Украине

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Переговоры в Стамбуле
Турция обладает инфраструктурой для мониторинга соблюдения перемирия на Украине, если оно будет достигнуто, заявил глава МИДа Фидан. Он отметил, что прекращение огня является конечной целью переговоров в Стамбуле
Фото: Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

У Турции есть необходимая инфраструктура для отслеживания соблюдения потенциального прекращения огня на Украине, заявил глава турецкого МИДа Хакан Фидан.

Он подчеркнул, что конечная цель прямых переговоров Москвы и Киева в Стамбуле — выход на прекращение огня. Фидан добавил, что Анкара рассчитывает на успех встречи.

«Турция всегда готова выполнить свой долг по продвижению процесса [урегулирования] в зависимости от договоренности сторон. Если есть понимание в сторону прекращения огня, то у нас есть необходимая инфраструктура в контексте механизма мониторинга», — сказал глава турецкого МИДа (цитата по Hurriyet).

Турция заявила о возможностях для мониторинга перемирия на Украине
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Он сообщил, что Анкара также может внести свой вклад в проведение обменов пленными «на основе более структурированной методологии».

«В связи со стамбульскими переговорами у нас есть возможность показать всему миру, что дипломатия и диалог более актуальны для обеспечения мира, чем конфликты и оружие», — отметил Фидан.

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Хакан Фидан (в центре) во время встречи во дворце Чираган в день второго раунда мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, Турция, 23 июля 2025 года

В стамбульском дворце Чираган встречаются российская и украинская делегации. Это третий раунд прямых переговоров сторон. На предыдущей встрече 2 июня они договорились об обменах пленными и телами погибших, а также обменялись проектами меморандумов по урегулированию.

Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что Киев на переговорах собирается обсудить с Москвой обмен пленными, возвращение детей и подготовку встречи лидеров, а также прекращение огня. В Кремле заявили, что предметом обсуждения станут процесс взаимных обменов и вопросы, связанные с проектами меморандумов по урегулированию, которыми стороны обменялись в ходе второго раунда переговоров в начале июня.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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