Турция заявила о возможностях для мониторинга перемирия на Украине

Турция обладает инфраструктурой для мониторинга соблюдения перемирия на Украине, если оно будет достигнуто, заявил глава МИДа Фидан. Он отметил, что прекращение огня является конечной целью переговоров в Стамбуле

Фото: Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

У Турции есть необходимая инфраструктура для отслеживания соблюдения потенциального прекращения огня на Украине, заявил глава турецкого МИДа Хакан Фидан.

Он подчеркнул, что конечная цель прямых переговоров Москвы и Киева в Стамбуле — выход на прекращение огня. Фидан добавил, что Анкара рассчитывает на успех встречи.

«Турция всегда готова выполнить свой долг по продвижению процесса [урегулирования] в зависимости от договоренности сторон. Если есть понимание в сторону прекращения огня, то у нас есть необходимая инфраструктура в контексте механизма мониторинга», — сказал глава турецкого МИДа (цитата по Hurriyet).

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Он сообщил, что Анкара также может внести свой вклад в проведение обменов пленными «на основе более структурированной методологии».

«В связи со стамбульскими переговорами у нас есть возможность показать всему миру, что дипломатия и диалог более актуальны для обеспечения мира, чем конфликты и оружие», — отметил Фидан.

В стамбульском дворце Чираган встречаются российская и украинская делегации. Это третий раунд прямых переговоров сторон. На предыдущей встрече 2 июня они договорились об обменах пленными и телами погибших, а также обменялись проектами меморандумов по урегулированию.

Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что Киев на переговорах собирается обсудить с Москвой обмен пленными, возвращение детей и подготовку встречи лидеров, а также прекращение огня. В Кремле заявили, что предметом обсуждения станут процесс взаимных обменов и вопросы, связанные с проектами меморандумов по урегулированию, которыми стороны обменялись в ходе второго раунда переговоров в начале июня.