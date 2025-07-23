Турция заявила о возможностях для мониторинга перемирия на Украине
У Турции есть необходимая инфраструктура для отслеживания соблюдения потенциального прекращения огня на Украине, заявил глава турецкого МИДа Хакан Фидан.
Он подчеркнул, что конечная цель прямых переговоров Москвы и Киева в Стамбуле — выход на прекращение огня. Фидан добавил, что Анкара рассчитывает на успех встречи.
«Турция всегда готова выполнить свой долг по продвижению процесса [урегулирования] в зависимости от договоренности сторон. Если есть понимание в сторону прекращения огня, то у нас есть необходимая инфраструктура в контексте механизма мониторинга», — сказал глава турецкого МИДа (цитата по Hurriyet).
Он сообщил, что Анкара также может внести свой вклад в проведение обменов пленными «на основе более структурированной методологии».
«В связи со стамбульскими переговорами у нас есть возможность показать всему миру, что дипломатия и диалог более актуальны для обеспечения мира, чем конфликты и оружие», — отметил Фидан.
В стамбульском дворце Чираган встречаются российская и украинская делегации. Это третий раунд прямых переговоров сторон. На предыдущей встрече 2 июня они договорились об обменах пленными и телами погибших, а также обменялись проектами меморандумов по урегулированию.
Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что Киев на переговорах собирается обсудить с Москвой обмен пленными, возвращение детей и подготовку встречи лидеров, а также прекращение огня. В Кремле заявили, что предметом обсуждения станут процесс взаимных обменов и вопросы, связанные с проектами меморандумов по урегулированию, которыми стороны обменялись в ходе второго раунда переговоров в начале июня.
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