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Переговоры в Стамбуле ,  
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«Суспільне» сообщило о встрече делегации Украины с Эрдоганом в Анкаре

Украинская делегация начала встречу с Эрдоганом в Анкаре
Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком в Анкаре. Вечером, как ожидается, российская и украинская делегации проведут переговоры в Стамбуле
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters)

Прибывшая в Анкару украинская делегация встретилась с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает «Суспільне» со ссылкой на источник.

О том, что у делегации Украины запланирована встреча с турецкими представителями, ранее также сообщали «РБК Украина» и «Суспільне». Однако с кем именно должна будет встретиться украинская переговорная группа, издания не уточняли.

Позднее офис турецкого президента опубликовал фотографию Эрдогана с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Они встретились в официальной резиденции президента Турции. Встреча прошла в отсутствие журналистов, сообщают Habertürk и TRT Haber.

Ермак также опубликовал сообщение о встрече с Эрдоганом. На ней присутствовал глава украинской делегации Рустем Умеров.

«Также благодарны Турции за то, что они готовы предоставить переговорную площадку и способствовать дипломатическим усилиям, направленным на достижение справедливого и длительного мира для Украины. Мы говорили о безопасности, вызовах региональной стабильности, а также перспективах дальнейшего оборонного сотрудничества между нашими государствами. Благодарны Турции и турецкому народу за последовательную позицию», — написал Ермак.

Самолет с российской делегацией прилетел в Стамбул
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Вечером, как ожидается, российская и украинская делегации проведут переговоры в Стамбуле. Встреча делегаций должна начаться в 19:00 во дворце Чираган. Стороны встретятся в том же составе, что и в начале июня.

Президент Украины Владимир Зеленский прежде заявлял, что делегация собирается обсудить с российской стороной обмен пленными, возвращение детей и подготовку встречи лидеров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в качестве тем третьего раунда переговоров обозначил проекты меморандумов, которыми стороны обменялись в ходе второго раунда, а также продолжение обменов.

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Турция Россия Украина переговоры Реджеп Тайип Эрдоган Андрей Ермак
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