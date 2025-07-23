Складные стулья и запасы еды: как СМИ ожидают переговоры России и Украины
Журналисты собираются у дворца Чираган в Стамбуле, где сегодня ожидаются переговоры делегаций России и Украины. Как передает корреспондент телеканала РБК, журналисты приходят «полностью вооруженными» – с едой, водой, а некоторые со складными стульями и минивентиляторами (сейчас в городе +37).
В Кремле подтверждали, что переговоры ожидаются сегодня, российская делегация уже вылетела в Стамбул, в Турцию также направилась и украинская.
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