Складные стулья и запасы еды: как СМИ ожидают переговоры России и Украины

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Журналисты собираются у дворца Чираган в Стамбуле, где сегодня ожидаются переговоры делегаций России и Украины. Как передает корреспондент телеканала РБК, журналисты приходят «полностью вооруженными» – с едой, водой, а некоторые со складными стульями и минивентиляторами (сейчас в городе +37).

В Кремле подтверждали, что переговоры ожидаются сегодня, российская делегация уже вылетела в Стамбул, в Турцию также направилась и украинская.