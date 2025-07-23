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Военная операция на Украине ,  
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Складные стулья и запасы еды: как СМИ ожидают переговоры России и Украины

Появилось видео с места встречи переговорных делегаций России и Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры в Стамбуле

Складные стулья и запасы еды: как СМИ ожидают переговоры России и Украины
Video

Журналисты собираются у дворца Чираган в Стамбуле, где сегодня ожидаются переговоры делегаций России и Украины. Как передает корреспондент телеканала РБК, журналисты приходят «полностью вооруженными» – с едой, водой, а некоторые со складными стульями и минивентиляторами (сейчас в городе +37). 

В Кремле подтверждали, что переговоры ожидаются сегодня, российская делегация уже вылетела в Стамбул, в Турцию также направилась и украинская.

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Российско-украинские переговоры во дворце Чираган, 2 июня 2025 года

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Военная операция на Украине переговоры Стамбул Турция
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