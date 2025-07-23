Премьер Японии опроверг сообщения о планах уйти в отставку

Премьер Японии заявил, что не объявлял окружению о своей предстоящей отставки. Сообщения об этом ранее распространили японские СМИ на фоне провала партии Сигэру Исибы на выборах в верхнюю палату парламента

Сигэру Исиба (Фото: Philip Fong / Getty Images)

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба не делал заявлений о планах уйти в отставку этим летом. Об этом он заявил журналистам, пишут «Иомиури» и Mainichi.

Эти же издания утром сообщили, что Исиба планирует подать в отставку до конца месяца — об этом, как утверждали издания, он заявил своему окружению.

Однако после встречи с членами Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ), которую возглавляет Исиба, экс-премьерами Ёсихидэ Сугой, Фумио Кисидой и Таро Асо, Исиба опроверг сообщения.

«Не было абсолютно никаких дискуссий о том, останусь я или нет. Были некоторые новостные сообщения, но я никогда не делал такого заявления», — цитирует премьера «Иомиури».

При этом Исиба подчеркнул, что основной темой разговора политиков была необходимость избежать раскола в партии.

ЛДПЯ с момента своего возникновения в 1955 году практически беспрерывно руководила страной, за исключением двух периодов — 1993–1996 и 2009–2012 годов. Сигэру Исиба занимает пост премьера с 1 октября 2024 года. За последний год под его руководством партия потерпела два серьезных поражения.

В октябре 2024 года ЛДПЯ и ее партнер по коалиции «Комэйто» впервые с 2012 года утратили парламентское большинство в нижней, более влиятельной палате представителей на досрочных выборах. В июле 2025 года правящая коалиция потерпела поражение и при выборах в верхнюю палату парламента — палату советников. После утраты большинства в верхней палате парламента, в партии начали звучать призывы об отставке Исибы и началась кампания по сбору петиций о досрочных президентских выборах, сообщила «Иомиури».