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Палестино-израильский конфликт ,  
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Палестинские силы согласились объединиться в правительство под эгидой ООП

Wa'an: палестинские силы согласились объединиться в правительство под эгидой ООП
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
В Пекине представители 14 палестинских групп и фракций договорились создать временное правительство народного единства под эгидой ООП, которая управляет Западным берегом реки Иордан. ООП имеет разногласия с ХАМАС (сектор Газа)

Представители различных палестинских сил, участвовавшие во встрече в Пекине, договорились достичь создания администрации национального единства, включающей все группы и фракции под эгидой Организации освобождения Палестины (ООП), передает местный портал Wa'an.

«Участники согласились <...> с тем, что временное правительство национального примирения будет сформировано консенсусом палестинских фракций и решением президента на основе Основного закона Палестины при условии, что оно начнется с объединения всех палестинских институтов на территориях непосредственного палестинского государства, восстановления сектора Газа и подготовки почвы для проведения всеобщих выборов под наблюдением Центральной избирательной комиссии в ближайшее время», — говорится в заявлении.

ООП в нем названа «единственным законным представителем палестинского народа». В числе стран, которые могут помочь Палестине в вопросе создания единого государства, указаны Китай, Россия, Египет и Алжир.

В Пекине были представлены следующие силы (всего 14): ХАМАС, Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ), «Исламский джихад» (признан террористической группировкой и запрещен в России), Народный фронт освобождения Палестины, Демократический фронт освобождения Палестины, Палестинская народная партия, Палестинский фронт народной борьбы, Палестинское движение национальной инициативы, Главное командование Народного фронта, Палестинский демократический союз, Палестинский фронт освобождения, Арабский фронт освобождения, Палестино-арабский фронт и Авангард Народно-освободительной войны.

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Фото:Lior Mizrahi / Getty Images

Основными силами в Палестине являются ХАМАС (управляет сектором Газа) и ООП (управляет Западным берегом реки Иордан, ее создало ФАТХ). Между ними с 1980-х продолжается раскол, так как организация отказалась от террористических методов борьбы и пошла на переговоры с Израилем, в то время как ХАМАС решил остаться на позиции вооруженной борьбы.

В 2007 году ХАМАС пришел к власти в секторе Газа после вооруженного столкновения с ФАТХ. Конфликт начался после того, как в 2006 году на выборах в Палестинский законодательный совет (однопалатный парламент, располагается в Рамалле) ХАМАС получил больше мест, чем ФАТХ. Последнее результаты выборов не признало, создать правительство национального единства с ведущей ролью ФАТХ также не удалось. В результате боев ХАМАС вытеснил ФАТХ из сектора Газа.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Палестина «Организация освобождения Палестины» ФАТХ ХАМАС Китай
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