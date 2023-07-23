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Никсон в 1994 году предупредил Клинтона об Украине и Ельцине

Никсон в письме Клинтону в 1994 году предупредил о взрывоопасной ситуации на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Никсон в 1994 году советовал Клинтону обратить внимание на тех, кто может прийти на смену теряющему власть Ельцину, а также призывал направить больше дипломатов в Киев, назвав Украину незаменимой, а ситуацию в ней — взрывоопасной
Борис Ельцин и Билл Клинтон
Борис Ельцин и Билл Клинтон (Фото: Владимир Родионов / РИА Новости)

Президентская библиотека 42-го президента США Билла Клинтона рассекретила письмо, отправленное ему в апреле 1994 года 37-м американским лидером Ричардом Никсоном. В нем политик предупредил Клинтона о риске потери власти первым президентом России Борисом Ельциным и заявил о «взрывоопасной ситуации» на Украине. Копию письма приводит The Wall Street Journal.

Никсон писал, что после декабрьских выборов (в конце 1993 года в России избирали Госдуму, больше всех набрала ЛДПР — 22%, поддерживающий президента «Выбор России» — 15%, КПРФ — 12%) Ельцин «стал другим человеком».

«Его запои становятся более продолжительными, а периоды депрессии — более частыми. Наиболее вызывает беспокойство то, что он больше не может выполнять свои обязательства перед вами и другими западными лидерами во все более антиамериканской обстановке в Думе и в стране», — писал экс-президент США.

Он отмечал, что Ельцин остается избранным главой «нашего самого важного стратегического» государства-партнера, но те, кто полагаются на него, «вскоре обнаружат», что у него больше нет политических возможностей для выполнения своих обязательств.

Никсон советовал Клинтону отказаться от стиля общения с Ельциным в духе «дружба Бориса и Билла», которая широко освещалась в СМИ, и обратить внимание на других политиков в России, кто обладает некоторой властью и может получить ее всю раньше, чем этого хотелось бы Вашингтону.

«[Джордж] Буш [старший] допустил ошибку, слишком долго держась за [Михаила] Горбачева из-за их близких личных отношений. Вы должны избегать повторения той же ошибки в ваших очень хороших личных отношениях с Ельциным», — писал экс-президент.

По словам Никсона, потерю власти Ельциным в разговорах с ним предсказывал и первый президент Украины Леонид Кравчук. «Я спросил его: «Как? Путем государственного переворота или выборов?» Он сказал: «Ни то, ни другое. Российские влиятельные лица окружат его и возведут на церемониальный пост, как тунисцы поступили с [президентом Хабибом] Бургибой», — писал экс-президент США.

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Хабиб Бургиба — первый президент Туниса, занимал этот пост с 1957 по 1987 год. На фоне ухудшения здоровья в конце своего правления он был смещен с должности после того, как группа врачей подписала заключение о его психической недееспособности. Власть перешла к премьер-министру Бен Али, позже занявшему пост президента на долгие годы. Бургиба после отстранения от власти будет содержаться под наблюдением врачей в своей резиденции и умрет в 2000 году.

Отдельно в своем письме Никсон упоминает ситуацию на Украине, называя ее «взрывоопасной». «Если этому позволить выйти из-под контроля, то Босния [речь идет о межэтническом вооруженном конфликте в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах] покажется нам утренником в детском саду», — писал он.

По оценке, непредсказуема была и политическая ситуация на Украине, поскольку, как он писал, рейтинги одобрения президента Леонида Кравчука (покинет должность в июле 1994 года, спустя несколько месяцев после письма Никсона Клинтону) были намного ниже, чем у Ельцина в России.

Никсон также обращал внимание, что на Украине медленно шел процесс приватизации, отметив, что в отличии от России, где она затронула до 40% экономики, там показатель составил лишь 2–5%.

Экс-президент отмечал, что нужно учитывать важность Украины, и призывал Клинтона укрепить американское дипломатическое представительство в Киеве. По его словам, американские бизнесмены в беседах с ним называли присутствие США на Украине «жалким» и «никудышным». Никсон посетовал, что дипломаты предпочитают «теплые местечки» вроде постов в Лондоне, Париже и Риме, где посольства США переполнены, но их стоит направлять в такие страны, как Украина.

«Вам будет настоятельно предложено распределить имеющиеся средства на оказание помощи по всему бывшему Советскому Союзу. Это было бы ошибкой. У вас очень ограниченные средства. Все остальные страны ближнего зарубежья важны. Но Украина относится к другой категории: она незаменима», — писал Никсон.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Ричард Никсон Билл Клинтон Борис Ельцин Украина рассекречивание письмо
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