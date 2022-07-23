Эрдоган анонсировал вывоз зерна по Черному морю в ближайшее время

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Вывоз зерна по Черному морю начнется в ближайшее время, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.

«Мы договорились о поставке украинского зерна из Черного моря. Мы будем способствовать преодолению кризиса с поставками продовольствия, которые начнутся в ближайшие дни», — заявил Эрдоган.

Он отметил, что Турция полна решимости продолжать дипломатические усилия, пока не будет установлен мир между Россией и Украиной.

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