Минобороны России рассказало о работе спецназа на операции на Украине

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Силы специального назначения Западного военного округа выполняют задачи в рамках проведения операции на Украине, в том числе поставляя российской армии разведданные, с помощью которых военные наводят артиллерийский огонь, говорится в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, такая группа провела разведку за линией соприкосновения и обнаружила замаскированные позиции ВСУ. Члены группы заметили передовой дозор, который прикрывал основные позиции опорного пункта и позиций с техникой, говорится в сообщении.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

«Используя фактор внезапности и выгодную позицию снайпера, который заранее предупредил группу о вскрытии вражеского передового дозора, огнем стрелкового оружия передовой дозор противника был уничтожен», — добавили в ведомстве.

После этого разведка уточнила координаты скопления основных сил и навела огонь артиллерии.

«По результатам работы группы специального назначения Западного военного округа по позициям ВСУ был нанесен точный артиллерийский удар», — говорится в сообщении.

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В состав группы спецназа входили разведчики, снайперы, инженеры, специалисты связи и военные медики. Место проведения операции Минобороны не уточнило.

Российские военные сейчас полностью контролируют территорию ЛНР, а также южную и юго-западную часть ДНР. Также под контролем российских военных — Херсонская область и большая часть Запорожской.