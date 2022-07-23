Минобороны России рассказало о работе спецназа на операции на Украине
Силы специального назначения Западного военного округа выполняют задачи в рамках проведения операции на Украине, в том числе поставляя российской армии разведданные, с помощью которых военные наводят артиллерийский огонь, говорится в сообщении Минобороны.
По данным ведомства, такая группа провела разведку за линией соприкосновения и обнаружила замаскированные позиции ВСУ. Члены группы заметили передовой дозор, который прикрывал основные позиции опорного пункта и позиций с техникой, говорится в сообщении.
«Используя фактор внезапности и выгодную позицию снайпера, который заранее предупредил группу о вскрытии вражеского передового дозора, огнем стрелкового оружия передовой дозор противника был уничтожен», — добавили в ведомстве.
После этого разведка уточнила координаты скопления основных сил и навела огонь артиллерии.
«По результатам работы группы специального назначения Западного военного округа по позициям ВСУ был нанесен точный артиллерийский удар», — говорится в сообщении.
В состав группы спецназа входили разведчики, снайперы, инженеры, специалисты связи и военные медики. Место проведения операции Минобороны не уточнило.
Российские военные сейчас полностью контролируют территорию ЛНР, а также южную и юго-западную часть ДНР. Также под контролем российских военных — Херсонская область и большая часть Запорожской.