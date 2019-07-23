МВД Украины перебросило спецназ в Донбасс из-за беспорядков после выборов

Поводом стали беспорядки во время подсчета голосов. Наблюдатели обнаружили различия в протоколах

Фото: MVS_UA / Twitter

МВД Украины сообщило о переброске спецназа полиции в город Покровск (бывший Красноармейск) Донецкой области. Такое решение объясняется необходимостью стабилизации ситуации во время подсчета голосов на выборах в Верховную раду, «недопущения усложнения оперативной ситуации», говорится в официальном Twitter ведомства.

В МВД сообщили, что спецназ был отправлен в город, расположенный в 40 км к западу от Донецка, на вертолете.

Ранее агентство УНН сообщило о том, что полиция взяла под усиленную охрану избирательный участок № 50 в Покровске, где произошли столкновения. Там наблюдатели обнаружили расхождения в протоколах, которые были у них и членов избирательной комиссии.

После отказа председателя избирательной комиссии объяснить случившееся, возле здания стали собираться активисты, начавшие устанавливать палатки и раскладывать шины.

Спор возник из-за выборов по одномандатному округу. По версии ЦИК, после подсчета 97% голосов там лидирует представляющий «Оппозиционный блок» мэр Покровска Руслан Требушкин, набравший 30,62% голосов. Менее чем на 700 голосов от него отстает самовыдвиженец Андрей Аксенов (29,61%).