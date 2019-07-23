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Глава ФБР заявил о плане России вмешаться в выборы США вопреки санкциям
Антироссийские санкции не убедили Россию прекратить попытки повлиять на результаты выборов в США, считает глава ФБР Кристофер Рэй. По его словам, нужно продолжать давить на Москву
Кристофер Рэй (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Россия намерена вмешаться в выборы в США, несмотря на санкции и другие усилия по сдерживанию Москвы. Такое заявление гендиректор ФБР Кристофер Рэй сделал во время слушаний в судебном комитете сената, сообщает Reuters.

«Русские абсолютно точно заинтересованы в том, чтобы попытаться вмешаться в наши выборы», — сказал глава ФБР. По его словам, пока США не удалось остановить Москву в ее попытках оказать влияние на американские политические процессы.

Отвечая на вопрос главы комитета, сенатора Линдси Грэма, считает ли глава ФБР, что санкций было недостаточно, Рэй ответил утвердительно. «Да. Я считаю, что если они не прекратили, значит, их недостаточно сдерживают», — заявил Рэй.

В апреле спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование относительно вмешательства России в выборы в США 2016 года. В итоговом докладе говорилось, что такое вмешательство осуществлялось через социальные сети и с помощью хакерских атак.

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Что выяснил спецпрокурор Мюллер в своем расследовании

В рамках этого расследования были предъявлены обвинения и введены санкции в отношении ряда российских лиц и компаний. Москва настаивает, что никогда не пыталась повлиять на результаты выборов в США.

Одной из задач Мюллера был анализ того, имел ли место сговор Москвы и президента страны Дональда Трампа во время попыток повлиять на выборы в США. Мюллер заявил, что признаков сговора Трампа с Россией найти ему не удалось.

Автор: Наталья Демченко
Теги: вмешательство России в выборы, глава ФБР, Санкции
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