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Посол США в России отказался уходить в отставку
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Посол США в России отказался уходить в отставку
Политика, 00:39
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Посол США в России отказался уходить в отставку
Сделать это после саммита Путина и Трампа его призвал колумнист The Salt Lake Tribune. Хантсман, по его словам, провел по этому поводу «ненаучный опрос» среди своих коллег. «Смех сказал мне все, что нужно было знать», — сообщил он
Джон Хантсман (Фото: Alex Brandon / AP)

Американский посол в России Джон Хантсман отреагировал на материал колумниста американской газеты The Salt Lake Tribune Роберта Герка, в котором последний призвал дипломата уйти в отставку после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Письмо с ответом на эту колонку за подписью Хантсмана опубликовано в The Salt Lake Tribune.​

Послание дипломата начинается с того, что Хантсман указывает на свое уважение мнения Герка как автора, но «чувствует себя вынужденным ответить». «Фактически, я регулярно выступаю во враждебной обстановке за те самые ценности, которые позволяют нам вести этот разговор», — заметил глава дипмиссии, подчеркнув, что на должность американского посла его назначил президент, но также это решение было подтверждено и одобрено сенатом.

«Мне поручено представлять интересы нашей страны, что в случае с Россией сложно и часто малопонятно», — добавил Хантсман, заметив, что внимание всех сотрудников американского посольства «сосредоточено на работе, которая должна быть сделана для стабилизации наиболее опасных отношений в мире». Эта работа, как указал дипломат, в частности, затрагивает темы «ядерного оружия, борьбы с терроризмом, прекращения кровопролития на Украине и поиска урегулирования, казалось бы, неразрешимого сирийского кризиса». «Преданность сотрудников дипмиссии службе своей стране выше политики, и это вдохновляет меня. Это мой стандарт», — отметил посол.

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После статьи Герка он, по его словам, провел среди своих коллег «ненаучный опрос» по поводу того, должен ли он уйти в отставку. «Смех сказал мне все, что нужно было знать», — резюмировал Хантсман.

Статья Роберта Герка с призывом уйти посла США в России в отставку была опубликована в The Salt Lake Tribune 17 июля после саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. О совместной пресс-конференции глав государств по итогам встречи автор материала отозвался как о «позорной». Увольнение он называл единственной «разумной» мерой, которую Хантсман, по его мнению, может теперь предпринять.

Переговоры лидеров США и России состоялись 16 июля в Хельсинки. На итоговом брифинге журналисты не один раз поднимали тему вмешательства Москвы в американские выборы 2016 года. Путин эти данные в очередной раз отверг. Позже с такой точкой зрения согласился и Трамп. Он заявил, что Москва прекратила вмешиваться во внутреннюю политику Соединенных Штатов.

Американского лидера после таких слов раскритиковали сенаторы. В частности, Джон Маккейн отозвался о совместном брифинге Путина и Трампа как об «одном из самых позорных выступлений» президента США. А Джин Шахин в свою очередь потребовала вызвать в конгресс для дачи показаний переводчицу Трампа Марину Гросс (она присутствовала при личной встрече глав России и США).

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: посол США в России , Джон Хантсман
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